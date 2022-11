De Felipe Neto a Nikolas Ferreira, influenciadores pautaram eleições de 2022

No momento em que vivemos, com quase toda população conectada às redes sociais, as campanhas precisam priorizar esses meios em suas estratégias, e os influenciadores são pilares fundamentais

Na eleição presidencial de 2018, os principais candidatos à Presidência da República praticavam certo distanciamento com as redes sociais e reproduziram poucos conteúdos institucionais em seus canais oficiais. Exceção à época, por ter pouco espaço na televisão, Jair Bolsonaro priorizou o meio para se comunicar e se aproximar de influenciadores com milhões de seguidores e saiu vitorioso com sua estratégia.

Quatro anos se passaram e muita reflexão teve de ser feita pelos estrategistas das campanhas. Bolsonaro seguiu e ampliou sua força nas redes sociais, mesmo perdendo alguns apoiadores, como Lobão e Danilo Gentili, importantes aliados em 2018. Aliado de primeira hora do presidente, o influenciador Nikolas Ferreira, eleito deputado federal agora em 2022, fez posts com enorme alcance e engajamento em defesa das pautas do presidente e atacando o principal adversário, o ex-presidente Lula. Alguns vídeos do mineiro tiveram mais de 35 milhões de visualizações somadas. Muitas vezes a campanha de Bolsonaro se pautou e compartilhou temas levantados por Nikolas.

Do outro lado, sem intimidade com o meio, assumindo inclusive que não sabe e nem acessa seus canais oficiais, Lula teve um suporte de peso nessas eleições. Influenciadores como Nath Finanças e Pequena Lo assumiram a preferência pelo petista e pediram votos para o candidato. Mas não foram apenas apoios isolados. Dois encontros oficiais na agenda da campanha reuniram Lula com influencers que apoiaram e divulgaram a predileção pelo ex-presidente.

Nesse contexto, um destaque precisa ser feito para o movimento realizado por Felipe Neto. Influenciador carioca que, no passado produziu muitos vídeos criticando Lula e o PT, nessas eleições fez uma autocrítica de sua visão política e defendeu de maneira engajada o presidente recém-eleito. Felipe defendeu os feitos de Lula e, principalmente, desmentiu informações falsas sobre o petista em seus vídeos. Em apenas um desses, o youtuber somou mais de 100 milhões de visualizações.

Outra disputa se deu na participação do podcast Flow, um dos primeiros podcasts do Brasil, com larga audiência. O atual presidente fez sua participação e bateu o recorde de pessoas simultâneas assistindo, com 565 mil espectadores ao mesmo tempo. No segundo turno, foi a vez de Lula participar de um episódio e, para surpresa de muitos, o petista conseguiu atingir a marca de mais de um milhão de espectadores simultâneos, quebrando o recorde de Bolsonaro.

Com o fim do pleito, ficam ensinamentos para ambos os lados e para os próximos postulantes a cargos públicos eletivos. No momento em que vivemos, com quase toda população conectada às redes sociais, as campanhas precisam priorizar esses meios em suas estratégias, e os influenciadores são pilares fundamentais, pois eles alcançam uma audiência única e ajudam o candidato a furar a bolha de eleitores já decididos.