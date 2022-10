Natal em foco, agrobusiness, bienal e tempero especial são destaques da coluna

O Taguatinga Shopping deu o start nas comemorações de Natal na última segunda-feira. O centro de compras recebeu a imprensa e influenciadores num jantar no Coco Bambu. Para este ano, a aposta é o Festival na Neve na decoração e shows de música e luzes numa árvore de 33 metros de altura no jardim externo.

Maíra Garcia, gerente de marketing do Taguatinga Shopping, discursa na noite

Com o intuito de apoiar diversas instituições filantrópicas do Distrito Federal, o shopping transformará a participação do público em doações. Cada foto tirada na árvore externa do mall e postada no Instagram com a hashtag #nataldobemtgs, vai gerar R$ 1 para as instituições cadastradas no projeto TGS Solidário. Gesto nobre.

AGROBUSINESS

Em uma concorrida mesa de almoço um dia desses no restaurante Mercado del Puerto, na Asa Sul, nomes emblemáticos do agrobusiness nacional traçavam inúmeras metas para o próximo ano. Eram eles, Enio Marques, Eustaquio Silva, Basílio Freitas de Souza e Alfredo Zamluti Neto. Todos são amigos de longa data da ex-ministra da Agricultura e senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina.

MENU SERTANEJO

Conhecida pela qualidade dos cortes e da carne, a Fazenda Churrascada Brasília recebe, no dia 3 de novembro, uma quinta-feira, a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano para um jantar diferenciado. Os irmãos, que tocam juntos desde a adolescência, vão tocar os grandes hits da carreira de ambos, como “Mensagem pra Ela” e “Caso Marcado”, enquanto os convidados desfrutam dos sabores do local.

Médica Patrícia Rocha comemorou a chegada de mais um aniversário com festa na casa da família, no último sábado, no Park Way

NA BIENAL

O presidente da Academia Taguatinguense de Letras, Gustavo Dourado, e o presidente da Casa do Ceará, José Sampaio de Lacerda Júnior, promovem uma noite de autógrafos, sexta-feira, na Bienal Internacional do Livro de Brasília, no Pavilhão do Parque da Cidade, com escritores cearenses e da ATL. Estarão presentes Estenio Campelo e Geraldo Vasconcelos entre outros nomes.

TEMPERO ESPECIAL

O Maranhão bem maranhense. A cidade do Porto, em Portugal, recebeu a primeira noite do Road Show da Cultura Maranhense, levando para o país europeu o melhor da cultura do estado do Maranhão. A exposição itinerante segue hoje para Lisboa. O ponto alto da noite foi o jantar, executado pelo chef Rafael Bruno, com menu especial que fez questão de destacar a pluralidade da gastronomia da região.

SOL NASCENTE

O Governo do Estado de São Paulo, representado pelo secretário-executivo de Relações Internacionais, embaixador Affonso Massot, recebeu uma comitiva liderada pelo vice-governador da Província de Oita, no Japão, Kenji Ono, e pelo presidente da Assembleia Legislativa de Oita, Yoshio Mitarai. A visita faz parte das comemorações pelos 70 anos da fundação da Associação Cultural Oita Kenjin do Brasil.

Marília Turíbio, o barista Márcio Dias e Alexandre Soares em noite de evento na Casa FarmHouse da Só Reparos na Casa Cor Brasília

NA CHAPA

De 1 a 30 de novembro, mais de dez estados brasileiros irão celebrar a chegada dos 10 anos do maior roteiro gastronômico de hambúrguer do mundo: o Burger Fest. A 17ª edição do evento promete reunir cerca de 500 endereços de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, entre outros estados. O Distrito Federal figura pela segunda vez consecutiva no festival e conta com 38 endereços participantes da iniciativa.

ATÉ BREVE

Após três meses em cartaz no ParkShopping, a exposição Beyond Van Gogh chega à reta final e se despede de Brasília no domingo (30). É a última oportunidade de mergulhar no trabalho de um dos pintores mais importantes da humanidade. Mais de 500 mil visitantes passaram pela experiência imersiva na obra do gênio holandês no Brasil. No mundo, foram 25 milhões em 30 países.

Fotos: Telmo Ximenes, Paulo Victor Lago e Arquivo Pessoal