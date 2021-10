Estreia na Casa Cor, crédito, batizado, reunidos, exposição e para ler

Anotem o nome: Maria Araújo, pois ele promete dar muito o que falar. Estreante na Casa Cor Brasília, a arquiteta é uma das grandes promessas desta edição de 2021. O escritório, que leva seu nome, assina o Espaço Gourmet, que trará formas orgânicas e naturais, padrões monocromáticos, mobiliário de design, adega suspensa e um quadro do badalado artista Sando Gos. A mostra deste ano será na antiga sede da CEB, na 904 Sul.

CREDENCIAIS

O presidente Jair Bolsonaro recebeu as credenciais do novo embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, em cerimônia reservada no Palácio do Planalto. Zonshine conversou com o Bolsonaro sobre as expectativas para a nova missão e adiantou que quer ampliar as cooperações com o país em diversas áreas.

BATIZADO

A influenciadora digital Duda Portella Amorim e o marido, o empresário Juliano Amorim, recebem familiares e amigos próximos no sábado (16), para o batizado do filho Joaquim. O encontro será na capela da casa da avó do pequeno, Elizabeth Amorim, no Lago Sul. A avó materna Daniela Portela virá de Belo Horizonte.

REUNIDOS

Dona Maria Josina Cunha Campos, matriarca da família Cunha Campos, já decidiu onde o clã passará o Natal deste ano. Mais um ano longe de Brasília, todos devem se reunir em Foz do Iguaçu, devidamente acomodados no Belmond Hotel das Cataratas. Após o Natal, o filho Fabiano e a nora Luciana seguem para a França.

CRÉDITO

O Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei 20/2021 que garante crédito para órgãos do governo em 2021, dentre eles o Ministério da Agricultura. Emendas dos deputados federais Aline Sleutjes e Arnaldo Jardim, que beneficiam o setor produtivo, foram acatadas pelo relator da proposta, o senador Eduardo Gomes.

EXPOSIÇÃO

De hoje até dia 7 de novembro, os brasilienses poderão conferir de perto a exposição O Pessoal da Literatura, no Panteão da Pátria. A mostra que combina artes plásticas e literatura tem curadoria de Luiz Carreira e obras do artista Tiago Meireles, que usou da técnica óleo sobre tela para fazer as suas obras.

PARA…

A escritora Cláudia Abel e filha Gabriela receberão um grupo de convidados em uma noite de autógrafos do lançamento do livro Síndrome da Fome: um olhar materno sobre a síndrome de Prader-Willi, publicado pela Editora Escreva, na casa Bontempo Brasília nesta sexta-feira, dia 15, a partir das 20h.

…LER

A obra tem o prefácio da médica endocrinologista Ruth Rocha Franco, e a quarta capa é assinada pela senadora Mara Gabrilli. A publicação foi catalogada na literatura mundial da EURORDIS – Organização Europeia para as Doenças Raras, presente em 70 países. O livro também estará disponível em E-book.

Foto: Julia Totoli