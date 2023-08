Ausência sentida na África entre os destaques da coluna

Decano da Câmara dos Deputados não foi à Angola na semana passada

O deputado federal Átila Lins, decano da Câmara dos Deputados, foi ausência sentida na viagem oficial feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao continente africano. O parlamentar manauara foi convidado da Presidência da República para integrar a comitiva do presidente Lula à República de Angola, na última semana. Lins declinou do convite, em função de compromissos no Brasil, como as votações importantes em que participou no Congresso Nacional.

Deputado Átila Lins com o presidente Lula e a primeira-dama Janja em evento oficial no Palácio de Queluz, em Portugal. Foto: arquivo pessoal

CARTILHA

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), responsável pela administração de 17 unidades de saúde pública no Distrito Federal, vai contar agora com uma política rígida e cartilha própria de prevenção ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.

ABERTURA

Na próxima quarta-feira (30), a Casa Cor Brasília faz avant-première da mostra 2023 para convidados. Eles irão conhecer, em primeira-mão, os 49 ambientes desta 31ª edição, mais uma vez na Arena BRB Mané Garrincha. A noite contará com show de Patrícia Medeiros, com Bossa Lounge.

HOMENAGEM

O Jornal de Brasília e a Coluna Marcelo Chaves estão sendo homenageados no ambiente Studio Atos, na Casa Cor Brasília. Um espaço Home Office, criado pelas arquitetas Ana Luísa Zinato e Juliana Oliveira, da Olzi Arquitetura. A abertura para o público será no dia 1º de setembro.

CHIC PINK

Ainda sobre Casa Cor Brasília, o New, restaurante oficial da mostra, com menu do chef Dudu Camargo, só abre para o público na sexta-feira (1º), mas já vem dando o que falar. O projeto de Orestes Blanco e Rosa Maranini tem o rosa como cor predominante e remete a um famoso restaurante de Palm Beach.

SOL E MAR

De férias pela Europa, o relações públicas brasiliense Thiago Meireles está aproveitando dias de sol e mar com o namorado, o advogado paulistano Renato Brandão. Eles começaram o roteiro pelo spot do verão, Mykonos, na Grécia. Já esta semana estão em Puglia, na Itália.