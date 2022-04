Almoço especial e Brasília 62 entre os destaques da coluna do dia

Recém-chegada de um giro pela França, onde possui apartamento em Paris, e por Portugal, onde acaba de adquirir uma belíssima casa de praia junto com o marido, o agropecuarista Wando Borges, Gislene Borges (foto) será anfitriã no próximo mês de um almoço da icônica joalheria Tiffany, em sua casa na Península dos Ministros no Lago Sul.

VISITINHA

O embaixador da Itália Francesco Azzarello deu um rasante ao Rio Grande do Sul. Azzarello visitou Porto Alegre e as vinícolas de Caxias do Sul, Pinto Bandeiras e Bento Gonçalves. Em sua rápida passagem pelo estado, o embaixador que representa a Itália no Brasil teve um encontro com o governador Ranolfo Vieira Júnior.

REAÇÃO

Sobre o envio de missões eleitorais de organismos internacionais ao Brasil, o Ministério das Relações Exteriores emitiu nota afirmando que mantém interlocução constante com o TSE. O diálogo tem abordado a organização de seções eleitorais para cerca de 600 mil eleitores inscritos no exterior, entre outras questões.

EXPECTATIVA

A Páscoa está sendo vista pelo varejo como uma oportunidade para aquecer o setor. A expectativa dos shoppings das Organizações PaulOOctavio é que as vendas neste período tenham um aumento médio de 16% em comparação a 2019, devido à data. Os empreendimentos estão realizando campanhas para atrair o consumidor para a Páscoa deste ano.

BRASÍLIA 62

Para celebrar o 62º aniversário de Brasília, no dia 21, o B Hotel promove a 1ª Semana Cultural no B Hotel – 62 anos de Brasília para homenagear a cidade projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa em 1960. O evento cultural, que será realizado entre os dias 18 e 24, no B Lounge, reunirá 8 artistas distintos, entre fotógrafos, pintores e escultores.

Além da novidade com viés cultural, o empreendimento hoteleiro também contará com uma outra surpresa. Um menu especial de drinks e petiscos em homenagem aos 62 anos de Brasília passará a fazer parte do cardápio do Bar 16 durante a realização do evento. Entre os destaques está o drinque JK, com notas amadeiradas e um leve toque de amêndoas.

MUSEU ABERTO

A 3ª edição da exposição Brasília Museu Aberto, com curadoria de Danielle Athayde, homenageia Brasília com projeções mapeadas na fachada do Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, 21 de abril, em comemoração aos 62 anos da capital federal. Entre as imagens, cliques únicos do fotógrafo Orlando Brito, recém-falecido.

NA GRANJA

Brasília voltará a receber a exposição agropecuária Expoabra, na Granja do Torto, entre os dias 6 e 18 de setembro. Além da exposição de animais, rodeios e leilões, o público também irá se divertir com grandes nomes da música brasileira, do forró à música eletrônica. A dupla Zé Neto e Cristiano é presença confirmada no evento.

Fotos: César Rebouças e Arquivo Pessoal