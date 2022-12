Advogada Thais Zuba toma posse na Academia Brasileira de Ciências e Literatura

A advogada e especialista em Direito Previdenciário Thais Riedel Zuba, tomou posse, no último sábado (3), na Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, a Abrasci. A Academia está em funcionamento desde 1910 e tem entre os seus objetivos a promoção e divulgação de valores das artes, ciências, história e literatura, e a preservação do patrimônio histórico brasileiro.

Thais entre a cunhada Paula e o sogro Paulo Zuba

Thais, que além de advogada é professora, tomou posse na cadeira 51, patroneada por Bernadette Neves Pedrosa, primeira mulher a se tornar professora na Faculdade de Direito do Recife, em 1965. Em seu discurso, a advogada sócia da Advocacia Riedel, ressaltou a importância da formação dos jovens, em especial dos advogados, e destacou a necessidade de todas as mulheres ocuparem os espaços que desejarem.

A advogada tomou posse na cadeira 51

“Tenho certeza de que a determinação da doutora Bernadette será meu guia na luta para que as mulheres tenham direito de escolher os seus destinos, possam ocupar os espaços que desejarem e tenham as mesmas oportunidades que os homens para construir suas histórias”, disse ela. Já integraram a Abrasci diversas personalidades do país, como o arquiteto Oscar Niemeyer, e ex-presidentes, como Juscelino Kubitschek.

HÓSPEDE

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve permanecer mais tempo que o previsto no hotel em que está hospedado em Brasília, o Brasil 21 Convention Affiliated by Meliá, no Setor Hoteleiro Sul. Lula deve se transferir para o Palácio da Alvorada apenas após a primeira quinzena de fevereiro.

MUDANÇA

Lula e a primeira-dama Janja só devem mudar-se para o Alvorada após o local passar por algumas adaptações e pequenas reformas para receber o casal presidencial. Enquanto isso, o presidente eleito permanece no hotel em Brasília. Por conta dos recentes protestos por lá, a segurança foi reforçada.

SEGURANÇA

Entre as mudanças feitas pela equipe de Lula, está um andar reservado apenas para o presidente e sua comitiva, um elevador exclusivo para o seu uso e a entrada e saída do político feitas apenas através da garagem do hotel e não mais pela parte da frente como era feita até há poucos dias atrás no local.

CONCORRIDO

Falando no presidente Lula, a posse do dia 1º está bem concorrida. Vários artistas e personalidades do país estão atrás do lugar para se hospedarem na data. Quase todos os hotéis de Brasília estão lotados para a celebração, que promete ser a mais concorrida e prestigiada das últimas décadas na capital.

PRESENÇAS

Neto do ex-presidente Jânio Quadros, Jânio Quadros Neto aterrissa em Brasília no próximo dia 12, para acompanhar como convidado a cerimônia de diplomação do presidente eleito Lula. A expectativa é que a solenidade conte com a presença em peso de inúmeras autoridades do país e de convidados especiais.

LUTO

A coluna se solidariza com os familiares do colega jornalista Sérgio Amaral, que faleceu ontem aos 66 anos. O comunicador era diretor de Jornalismo da Band Brasília e há cerca de cinco anos lutava contra um câncer. O velório ocorrerá hoje, das 15h às 17h, na capela 6 do Campo da Esperança, na Asa Sul.

Fotos: César Rebouças