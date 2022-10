Polarização? Só na politica. A gastronomia da cidade fervilha de opções

Em tempos de tanto caos e agressividade, a gastronomia certamente é meu porto seguro, onde é possível perceber que a vida vale a pena, sempre

É Copa, Mané!

Eu confesso que perdi a gana e o interesse pela Copa do Mundo há uns anos, desde o 7×1. Entretanto, poder conhecer uma prévia do que será a Copa no Mané Mercado certamente me deu motivos para me interessar por futebol novamente.

Primeiro, porque, de fato, o Mané é um empreendimento que não só reuniu algumas das melhores casas da cidade no descolado ambiente entre o Estádio e o Ginásio, mas que criou uma logística diferenciada, onde as casas não concorrem entre si, já que o serviço é o mercado como um todo, ou seja, é possível sentar com amigos e cada fazer suas escolhas sem ninguém ficar de fora.

Então, imagine uma Copa em que é possível sentar e pedir um chopp Heineken geladinho; um delicioso drink de Gin Beafeater feito com caju e angostura; ou tomar um suntuoso vinho tinto ou um whisky em noites mais frescas?

Uma Copa que, ao invés de calabresa gordurosa, tem uma empanada de choripan de comer de joelhos; um hambúrguer clássico; um arancini cremoso; ou ainda uma tábua gigante dos melhores frios e queijos para compartilhar? Aí, você, ainda no Mercado, entra por um túnel e chega ao ginásio Nilson Nelson com telões enormes e um palco para curtir música ao vivo com estrelas do sertanejo, pagode e axé?

Foi mal, não tem nada mais Copa e mais Brasil do que essa programação. Vai ser um arraso!

Serviço

https://www.instagram.com/manebrasilia/

Atrações musicais: https://mane.com.vc/copamane/

SRPN Trecho 1 – Asa Norte, Brasília – DF

CEP 70070-701

Fotos: Lulu Peters

Uma semana com a desculpa perfeita para sair da dieta: vem aí a Pasta Week!

Algumas pessoas dizem não conseguirem se controlar com drogas. Outras, com açúcar. Outras, com fast food. Eu não consigo me controlar quando o assunto é massa! Afinal, tem coisa melhor do que uma pratada de uma massa artesanal, longa ou curta, com molho ou só ao alho e óleo? Essa pergunta é retórica, porque a resposta é “não”, não tem nada melhor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Então, aproveita, porque, de 24 a 29 de outubro, Brasília recebe o Pasta Week, quando restaurantes e bistrôs da cidade oferecerão pratos de R$ 49 a R$ 79 em celebração ao International Pasta Day, dia 25 de outubro.

Entre os participantes estão Babbo, Cantucci Osteria, Capuccino, Dona Lenha, Fortu, Gran Bier, Jamie Oliver Kitchen, Le Parisien Bistrot, Nau, Olivae, Pappá Cuccina, Sagrado Mar, Santé 13 e Santé Lago, Ticiana Werner, Trattoria da Rosario, Villa Vita e Vittoria d’Itália. Ou seja, hora de fazer o roteiro!!!

Serviço

https://www.instagram.com/festivaisboamesa

Fotos: Mari Soares

Sabe o que é gastronomia coeva?

Num espaço de decoração encantadora (menos os painéis com as fotos de modelos desconhecidas, disso eu não gostei), bem ali na QI 11 do Lago Sul, o Zeh Gastronomia Coeva vem atender uma demanda importante dos Lago Sulenses!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma “ilha” gastronômica de entradas deliciosas, como o creme de frango na mini moranga e o carpaccio de polvo, que casaram lindamente com drinks divinos como a Margarita feita com tinta de lula, que fica diferente e continua deliciosa! O Moscow Mule da casa com espuma de morango também estava maravilhoso e, caso queira investir em vinho, a adega é suprida por três distribuidoras diferentes, o que faz a carta ser belamente variada!

De prato principal, fui de pato, que eu não resisto! Uma suntuosa coxa de pato sobre purê de batata baroa! A única questão que tive foi que as raspas de laranja – que sempre casam bem com a carne de pato – que foram caramelizadas antes, puxando uma nota mais doce do que cítrica, e em grande quantidade. Então, fica minha dica para um possível ajuste.

O papardelle com ragu de cordeiro, entretanto, um espetáculo! Impecável! A prova de que uma massa de qualidade, bem executada, é sempre uma boa aposta.

O cardápio é divertido, é variado, o ambiente é lindo, tem drink, tem vinho. Eu preciso dizer mais? Ah, sim, “coeva” quer dizer contemporânea. 😉

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

SHIS QI 11, Comércio Local – Lago Sul

Telefone: (61) 3256-8500

https://www.instagram.com/zeh.gastronomia/

Fotos: Lulu Peters