Lulu Fora do Quadrado: lugares imperdíveis de São Paulo (parte final)

Duas dicas imperdíveis para comer massa e bacalhau, em São Paulo e novo projeto da Oficina Mirim, em Brasília!

Foglia – Forneria Artigianale Italiana

Um restaurante italiano de um Chef que se chama Franco Ravioli não tem como ser ruim. Vamos começar por aí. Seu braço direito, o filho Lorenzo, é vencedor do Masterchef Júnior de 2015. Ambos são chefs consultores no Foglia Forneria, que, apesar de badalado, é um epítome de pizzas, massas, risotos e outros encantos italianos executados à perfeição.

O ambiente sofisticado tem um quê de aconchego, com as prateleiras repletas de livros sobre culinária e viagem, além de objetos que nos fazem sentir na casa de um amigo que cozinha muito, muito bem. O atendimento, claro, excepcional, principalmente quando comparado ao serviço sofrível de Brasília. E o cardápio, italianíssimo, com aquela tônica de comida da nonna revitalizada com toques contemporâneos e requintados.

Um bom exemplo dessa mistura de moderno e tradicional é o Crudo di Tonno e Avocado (R$ 77,39) – um tartare de atum e avocado temperados com molho cítrico, picante e trufado, acompanha saladinha temperada e pão da casa. Simplesmente delicioso!

Mas, eu confesso, que o estilo comfort food da outra entrada me fisgou de vez! A Polenta e Funghettini (R$ 46,39), feita apenas com polenta cremosa com cogumelos salteados, é de uma simplicidade e, ao mesmo tempo, uma perfeição, que parece um abraço de vó.

A pizza, com massa de fermentação natural, é fenomenal: não empapuça e o sabor de burrata, funghi e pesto é de uma harmonia sem igual.

Fui de Pasta al Forno na Panelinha (R$ 82,39) é feita com massa “mezze maniche” ao ragú, com mozzarella e parmesão gratinado. Uma delícia, claro, mas também não trouxe grandes surpresas no que tange preparo e tempero. Se eu comeria de novo? Óbvio.

Serviço

R. Domingos Fernandes, 548 – Vila Nova Conceição, São Paulo – SP, 04509-011

Menu: https://livemenu.app/menu/620e56404174b1001106d1d1

Telefone: (11) 3846-9695

Reservas: linktr.ee

@fogliaforneria

Fotos: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Bacalhau, Vinho e Cia.

Quem gosta muito de explorar a gastronomia tende a ficar muito viciado em novidades. Por isso, é muito positivo encontrar um restaurante “old school” que mostra como o tradicional pode trazer alegria e sabor.

O Bacalhau, Vinho e Cia, inaugurado na Barra Funda, completará 50 anos este ano. É muita estrada e muita história, passada de pai para filho e para neto, os chefs da família Pallas.

Essa longevidade não fica só na família. O Chef Andrade tem 35 anos de casa e sua equipe não tem membros com menos de 15 anos no local, o que me faz crer que a casa respeita e investe nos funcionários.

O ambiente da loja do Itaim Bibi me impressionou. Pé direito alto; uma escultura de centenas de pássaros brancos pendurados, como origami; floreiras separando as mesas e azulejos de estilo português aqui e ali, me jogaram no clima perfeito. Mas, não se enganem, o BV&C não se considera um restaurante português e, sim, uma casa especializada em bacalhau: um ingrediente que o brasileiro ama.

E que bacalhau! Do bolinho – sem aquele excesso de massa – temperado e saboroso (R$ 9/un) ao Bacalhau ao Murro (R$ 289) que traz um posta inteira de lombo, com batatas assadas ao murro, alho em fatias e em pó, cebolas, pimentões e azeitonas portuguesas. Tudo em azeite e gratinado ao forno, acompanhado de um maravilhoso brócolis ao dente com bastante alho. Huuuum!

Para fechar a experiência, o trio de sobremesas criado para o Festival de Inverno da casa: Baba de camelo, Sericaia e Ovos moles do Aveiro! Uma delícia!

O Chef José Carlos Pallas estava na casa, na maior modéstia, trabalhando, e foi um querido. Visita obrigatória!

Serviço

Bacalhau, Vinho & Cia

R. Barra Funda, 1067 – Barra Funda

Tel: (11) 3666-0381 /3826 7634

R. Joaquim Floriano, 541 – Itaim Bibi

Tel.: (11) 3078-0106

http://www.bacalhauevinho.com.br

@bacalhauevinhocia

Fotos: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Oficina Mirim promove iniciativas para estudantes de escolas públicas

O Brasil possui uma diversidade gastronômica extraordinária, com uma grande variedade de comidas típicas. Algumas são consideradas patrimônios imateriais da culinária brasileira, que inclusive, estão registradas no Livro de Registro de Saberes, criado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). É o caso do acarajé, da cajuína, do queijo minas e dos doces de Pelotas.

Diante deste contexto, o projeto Festival Chef Mirim traz a proposta de realizar oficinas de capacitação para crianças entre 10 e 14 anos, estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, com carga horária de quatro horas, divididas em seis turmas para até 12 alunos.

Cada aluno inscrito receberá um manual de receitas com instruções e orientações sobre o manejo dos instrumentos de cozinha, técnicas de cocção e de cortes de alimentos e contextualização dos saberes gastronômicos das receitas produzidas na oficina. Os estudantes também receberão certificado de participação. Para cada aluno e responsável, será oferecida ajuda de custo de vale-transporte ida e volta para o deslocamento até a oficina.

As oficinas Chef Mirim, criadas em 2018, inéditas em Brasília e em diversos estados do Brasil, assinadas pelo Fundador da Oficina Mirim (Henrique Cavalcanti) aborda a história da gastronomia no Brasil, as técnicas de cocção, os saberes gastronômicos, as comidas típicas, a gastronomia saudável e o uso de facas, ensinando também as crianças os diversos tipos de cortes de frutas, legumes e carnes.

As oficinas ocorrerão entre os dias 08 de outubro a 12 de novembro, sempre aos sábados das 09h às 13h, no Instituto Gourmet Asa Sul, localizado na 507 Sul Bloco C – entrada pela w2 sul. As inscrições das oficinas ocorrerão pelo site do festival: www.festivalchefmirim.com.br.

Serão ofertadas 10 vagas para qualquer aluno da rede pública de ensino do DF. O Festival Chef Mirim conta também com acessibilidade social, ofertando em cada oficina 02 vagas para PCD e incluindo em cada aula 02 intérpretes de libras e monitores para auxiliar os alunos, sendo assim 12 vagas para alunos divididos em 04 turmas restantes.

A equipe pedagógica do projeto contam com chefs e nutricionistas renomados em Brasília: Flávia Nascimento, Isabela Diniz, Inaiá Sant’ana, Bruna Parente, Roseli Zerbinato e Henrique Cavalcanti.

Além da inscrição é obrigatória a apresentação de declaração de matrícula do ano de 2022, que poderá ser emitida na secretaria escolar do aluno.

Informações:

www.festivalchefmirim.com.br

www.oficinamirim.com.br

instagram.com/festivalchefmirim