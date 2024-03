Sabe aqueles R$ 6 milhões que Bambam ganhou? Popó diz que era tudo mentira!

O ex-campeão mundial de boxe chamou Bambam de “mau caráter” e assegurou que ele não faturou nem R$ 200 mil naquele evento

No dia seguinte à luta-exibição entre Acelino Popó e Kleber Bambam, publicamos aqui na coluna – com base em informação do blog LeoDias – que o ex-BBB havia faturado uma bolsa de R$ 6 milhões, quantia equivalente ao dobro da premiação do BBB 2024, que está no ar na tela da Globo.

Pois agora o ex-campeão mundial Popó veio a público para desmentir essa informação. Numa entrevista ao jornal Lance, Popó detonou:

“Infelizmente esse cara só se aproveitou de todas as mídias mentindo e dizendo que ganhou não sei quantos milhões. Não ganhou nem R$ 200 mil. Pode olhar nas declarações de imposto de renda dele que não dá nada disso. Quero saber como será nas declarações dele, ele mentindo que ganhou 10 milhões e aquela coisa toda”, disse o lutador, que não poupou críticas ao seu adversário:

“Ele se jogou! O golpe nem pegou direito. Ele disse no vestiário que ficou com medo de levantar para eu não acabar com ele. Ele é oportunista, é gente mau caráter. Não sei como o povo da imprensa namora esse cara, para ir para Luciano Huck e podcast. Pessoal tem que começar a isolar esse cara. Ele quer ganhar dinheiro em cima dos outros para fazer uma mídia mentirosa. É uma falta de vergonha, não sei porque lutei com esse cara. Só lutei com ele na verdade para calar a boca dele. Tudo foi uma mídia negativa e agora a gente tem que derrubar ele com essas mídias mentirosas que ele tá fazendo”, concluiu.

