Pela surra que levou de Popó, Bambam faturou o dobro do prêmio do BBB-24

O ex-BBB vai embolsar R$ 6 milhões como prêmio pela participação e também com seus patrocinadores, entre eles a Nike e o site Only Fans

Já dizia o indefectível Falcão – aquele humorista cearense, metido a ‘filósofo’: “Dinheiro não é tudo, mas é 100%”. Pois não é que aquela surra que Kléber Bambam levou de Acelino Popó no final, rendeu-lhe uma milionária premiação.

De acordo com informações do portal ‘LeoDias’, enquanto Popó faturou cerca de R$ 5 milhões pela vitória na 4ª edição do Fight Music Show, o ex-BBB Kléber Bambam – atropelado no ringue em apenas 36 segundos – embolsará aproximadamente R$ 6 milhões como prêmio pela participação e também com seus patrocinadores, entre eles a Nike e o site Only Fans.

Não é nada, não é nada, mas essa premiação representa o dobro do que a Globo vai pagar ao vencedor do Big Brother Brasil de 2024 (R$ 3 milhões). Bambam, como todos se recordam, foi o primeiro vencedor do BBB, em 2002.

Ontem mesmo, ao lado do próprio Popó, Bambam disse que, apesar da derrota, o evento cumpriu seu papel diante dos patrocinadores dos dois lutadores e foi ovacionado por amigos e fãs do boxeador baiano.

“Maior evento que já teve na história do Brasil, em número de visualização. Internet, Instagram, tudo. Sua internet bombou. Parabéns. E fico feliz de ser nocauteado pelo campeão”, disse o ex-BBB.

Pois é, se o objetivo era só ganhar dinheiro, tudo acabou dando muito certo para todos.

