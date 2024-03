John Textor “bate pino” e diz agora que não colocou o Brasileirão sob suspeita; veja o vídeo

Em longo depoimento em seu site oficial, o cartola do Botafogo afirmou que o jogo em questão seria de uma “divisão menor” e que o juiz tem sotaque carioca

Quando surgiu a denúncia de John Textor, afirmando que tinha um áudio em que um árbitro brasileiro confirmava que havia corrupção e manipulação no futebol brasileiro, comentamos aqui na coluna que o dirigente do Botafogo era “louco ou irresponsável”.

Agora sabemos que ele foi tremendamente irresponsável em levantar essa suspeita, porque – em vídeo em seu site oficial na noite deste sábado (9) – John Texto explicou que o tal áudio “não diz respeito a nenhum jogo que envolve o Botafogo ou a Série A do Campeonato Brasileiro”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TNT Sports Brasil (@tntsportsbr)

O que Textor disse no vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A gravação do árbitro, para esclarecer… Meu estado mental, ao fim da temporada passada, sobre as coisas que eu vi, o que acreditamos, e poder provar agora que houve corrupção foi sobre o sistema. Eu recebi uma gravação de um funcionário ligado à CBF. Foi validado, autenticado, foi falado para mim, por autoridades de confiança, não foram jornalistas. Também está nas mãos da polícia, esteve nas mãos de oficiais por um ano. E foi numa divisão inferior, é um jogo conhecido por nós. Tem um técnico, tem um time, tem pessoas que autenticamos. E tem uma gravação de um juiz falando que ele estava triste de ter perdido dinheiro, porque o jogo que ele estava tentando manipular não tinha ido do jeito que ele estava tentando influenciar. Ele foi específico. Ele deu um minuto no relógio, deu um pênalti que não deveria e o atacante bateu o pênalti na trave. E ele reclamou e disse que fez tudo o que foi possível. E eu vou confiar nos outros para fazer a tradução em português. É de um sotaque carioca, isso nos permite identificar qual árbitro é, o momento do jogo que ele fala, o jogo, o evento do jogo, o pênalti, os acréscimos que ele fala na fita, que ele tentou de tudo, mas não conseguiu achar outro pênalti. Eu acredito que isso é o que a tradução vai falar, mas na minha língua eu quero ser bem cuidadoso para que as pessoas possam acreditar na gravação agora”.

“Eu nunca disse que tenho gravação de árbitro envolvido em manipulação de resultados nos jogos da Série A ou relacionado com Botafogo na Série A ou na Série B. Isso nunca foi dito. Então, a falta de comunicação direta que acontece aqui, pela maior corporação de mídia… Não vou alegar qual é a agenda deles, estou aprendendo por aqui. Mas por que a Globo levaria diretamente as gravações dos meus comentários com um repórter de confiança que talvez estivesse numa briga com seus editores? Não sei. É uma forma incrivelmente enganosa de descaracterizar o que eu disse. Eles têm a gravação. Traduzam-na, eu dei a permissão”.

“O que me preocupou na hora é que as pessoas costumam falar sobre corrupção e colocam os jogadores no meio o tempo todo, porque é mais fácil. Alguém foi pago por um cartão amarelo, não é nem ilegal. As pessoas descobrem, pedem desculpas. Não sei qual é o recurso em diferentes partes do mundo, mas na época daquela gravação, eu estava nas mãos do governo, tinha um relatório de manipulação de resultados, isso também tinha sido produzido, acredito que foi enviado e já fornecemos evidências disso para o tribunal. O relatório da manipulação de resultados é relacionado a um jogo no fim de 2022, era um jogo do Palmeiras. Aparentemente o Palmeiras não estava envolvido. Era Palmeiras x Fortaleza. Essa prova foi enviada para a CBF. Não sei quem recebeu a prova na CBF, não estou alegando que isso foi recebido pela CBF, eu não estava envolvido”.

“Tenho provas de manipulação de resultados e agora analisamos anos anteriores do Botafogo estar envolvido. Os piadistas pelo mundo falam que estamos chorando. Eu pareço estar chorando? Não, não estou chorando. Estou fazendo meu melhor para ajudar. Então, essa empresa estava aqui antes da gente, eles analisavam jogos antes de nós. Casas de apostas perdem dinheiro com manipulação de resultados. Por que elas a contratam? Eles não podem consertar isso, então não querem perder dinheiro. Eu poderia suspeitar que existem empresas assim porque eles querem mandar nas odds [cotações], para ajustar o risco em um jogo específico. Um time com uma manipulação consistente, não estou falando especificamente do Palmeiras, mas falando do conceito… Se tem um time que tem muita atividade, muita coisa estranha, atividades de apostas, a manipulação acontece, esses caras sabem. É isso que as nossas provas mostram”, concluiu o cartola norte-americano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]