John Textor, louco ou irresponsável? Entidade dos árbitros pede que ele seja banido do futebol brasileiro

O cartola do Botafogo diz ter provas de que os árbitros do Brasil são corruptos. Entidade pede que ele seja expulso do pais

O norte-americano John Textor, investidor que controla os direitos do SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo, sem apresentar provas, fez novas alegações sobre corrupção na arbitragem do Campeonato Brasileiro. Ele disse que tem gravações de árbitros reclamando que não receberam suas propinas previamente combinadas.

É uma acusação muito grave. Gravíssima! Tanto que a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol – ANAF, publicou Nota Oficial contestando o cartola botafoguense: “Se ele não apresentar provas, deve ser banido do futebol brasileiro”, diz o documento. Leia a seguir:

Nota Oficial

A ANAF – Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, repudia com veemência as acusações infundadas e totalmente descabidas do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, que sabe-se lá por que não de hoje abriu “guerra” contra a arbitragem brasileira.

Questionar a atuação dos árbitros no campo de jogo por uma falta não marcada, um pênalti deixado de ser assinalado ou uma advertência aplicada de maneira equivocada é uma coisa, afinal de contas somos seres humanos. Agora, dizer que na arbitragem brasileira há árbitros que se “vendem”, é uma acusação gravíssima que põe em xeque não só a categoria, como também toda a estrutura da CBF.

Se John Textor não provar o que disse, ele tem que ser banido do futebol brasileiro! Não há outro caminho e, diante do que ele disse, as instituições precisam agir.

É inaceitável que um dirigente responsável por um dos mais importantes clubes do futebol nacional tome uma atitude pequena e lamentável como essa. Como representante legítima dos árbitros, a ANAF vai tomar todas as ações necessárias para que ele possa esclarecer suas declarações e iremos buscar todos os meios para que esse péssimo exemplo não se repita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A arbitragem brasileira é formada por homens e mulheres de bem! E John Textor deveria ao invés de atacá-la, trabalhar e cobrar da CBF sua profissionalização. Isso é melhor do que falar besteiras, sem provas, na imprensa.

Salmo Valentim

Presidente da ANAF

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]