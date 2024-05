Empresário de Vitor Roque bate de frente com o Barça: “Ou ele fica ou deve ser vendido”

O futuro de Vitor Roque está mais incerto do que nunca. A coluna Futebol Etc já havia tratado desse assunto, mostrando a explícita má vontade e o boicote do treinador Xavi Hernandez com o ex-jogador do Athletico.

Agora, o Diário As, da Espanha, afirma em sua edição desta segunda-feira (6) que a Comissão técnico do Barcelona sabia que seria necessário um tempo razoável de adaptação. Nunca é fácil assumir com naturalidade uma mudança tão repentina como a do futebol brasileiro para o europeu e muito menos para o estilo do FC Barcelona.

Porém, os meses foram passando e, apesar da insistência dos técnicos e do empenho do próprio atleta, Vitor Roque não conseguiu dar um passo em frente. Assim, cresce cada dia mais dentro do clube o argumento, endossado pelos treinadores, de que a melhor solução seria um empréstimo, para que o atacante continue evoluindo no seu jogo e não acabe estagnando.

E há unanimidade na Comissão Desportiva de que neste momento Vitor Roque não tem lugar na equipe. Os fatos deixam claro o papel secundário que o atacante tem assumido, disputando apenas treze jogos, sendo titular apenas em dois (Cádiz e Celta), marcando dois gols. No total, 310 minutos, sendo o jogador do elenco com menos minutos, ainda menos que Héctor Fort, por exemplo, que acumula 486, ou Marcos Alonso, com 389.

Competitividade difícil

A juventude do atacante (19 anos) também pode ter prejudicado: não é fácil competir com um atacante de ponta como Lewandowski. Ainda segundo o Diário As, o clube considera que talvez tenha dado o salto para o futebol europeu demasiado cedo e que ainda é um pouco ‘verde’ em alguns conceitos básicos do jogo. Na verdade, completaram o aprendizado com uma série de vídeos para atualizá-los sobre os movimentos e responsabilidades que um atacante tinha no jogo blaugrana. Mas ainda não foi suficiente para que Vitor Roque estivesse em plenas condições para dar o desempenho desejado, segundo o clube.

Além disso, o jogador vive a sua situação com uma ansiedade excessiva: segundo o ‘Mundo Deportivo’, não compreende porque é que a sua incorporação foi antecipada seis meses se no final não iria jogar. A sua desilusão tem aumentado nas últimas semanas, a tal ponto que quem o rodeia afirma que Xavi o ignora e que não existe uma comunicação fluida com o treinador.

Nestes termos, neste momento a solução mais viável seria pedir um empréstimo para o jogador, mas o seu agente, André Cury, em comunicado no ‘Rac1’ foi muito específico nesse sentido: “Ou fica ou vende”.

Com esta ameaça surgindo no horizonte, parece que a sua aventura como blaugrana poderá ser mais curta do que o esperado. E tudo indica que na próxima temporada Vitor Roque fará gols com outra camisa, veremos se está emprestado ou transferido.

