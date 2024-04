O boicote do técnico Xavi Hernandez pode arruinar a carreira do garoto Vitor Roque

O garoto Vitor Roque, 19 anos, revelado pelo Cruzeiro e que despontou internacionalmente vestindo a camisa do Athletico-PR, desembarcou em Barcelona no dia 5 de janeiro como uma das maiores promessas do mundo do futebol.

Vitor Roque estava na mesma “prateleira” de Endrick, comprado pelo Real Madrid ao Palmeiras. Mas, passados menos de quatro meses, o menino prodígio soma 13 partidas com a camisa do Barça, com 310 minutos dentro de campo e somente dois gols marcados. Seu futuro no clube catalão é totalmente incerto.

“Ainda não decidimos nada”- diz Xavi Hernandez. “Devemos entrar em consenso sobre muitas coisas quando a temporada terminar. Não é fácil vir de outra liga, com a idade que Vitor Roque tem. Precisa de confiança e precisa jogar. Já decidiremos. Ele pode jogar no Barcelona no futuro com certeza, porque tem qualidade”, complementa o treinador, que nunca escondeu que tem uma certa ojeriza por jogadores brasileiros.

O medo que se tem é que Vitor Roque protagonize mais um fracasso de jovens craques brasileiros, como Gabigol, na Inter de Milão; Kaio Jorge, na Juventus; Pedro, na Fiorentina; Reinier, no Real Madrid, dentre tantos outros que foram mal aproveitados nos seus primeiros meses na Europa.

Neymar, não!

No ano passado, Xavi Hernandez não deu a mínima chance de a torcida do Barcelona avaliar a possibilidade de Neymar voltar ao clube. Quando surgiram os primeiros rumores, ele apressou-se em dizer que “o clube tem outras prioridades”, ressaltou.

Foi mais uma “tapa na cara” de Xavi em Neymar. Recorde-se que, em 2015, durante a comemoração do título da Champions League, isso aconteceu literalmente.

Os jogadores do Barça, depois de derrotarem a Juventus por 3 x 1 no Estádio Olímpico de Berlim, desfilavam em carro aberto pelas ruas de Barcelona, quando Xavi, meio de pileque, irritou-se com Neymar e meteu a mão em sua cara.

Atualmente, o craque brasileiro que Xavi aproveita com frequência no time titular é Raphinha, mas o treinador faz questão de ressaltar as suas características, dizendo que “nem parece brasileiro”.

“Raphinha é diferente dos brasileiros com quem joguei… É um futebolista que desde o 1º minuto demonstra personalidade. E isso diz muito sobre ele”, destaca o técnico do Barça.

