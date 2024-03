Eliminado do Paulistão, o Corinthians é uma espécie de “Bambam” do futebol

Os torcedores acreditavam que o ano de 2024 seria diferente, mas a euforia durou pouco; o Timão já sofreu o seu primeiro knockdown na temporada

“O Corinthians não é um time que tem uma torcida; o Corinthians é uma torcida que tem um time!”.

Essa frase, repetida com orgulho pela Fiel Torcida, infelizmente não pode atenuar os problemas que o segundo clube mais popular do Brasil (atrás apenas do Flamengo) vem passando neste momento.

Os corintianos, que festejaram o Reveillon 2024 cheios de esperança em “tempos melhores” com a nova diretoria comandada por Augusto Melo, já amargaram a primeira decepção da temporada: o time está fora da disputa do Paulistão.

Mal comparando, o Corinthians é uma versão do Kléber Bambam no futebol – o ex-BBB, que foi nocauteado numa luta de boxe em apenas 36 segundos. O Timão já sofreu o seu primeiro knockdown na temporada e, como consequência do revés no Paulistão, está tecnicamente fora da Copa do Brasil de 2025.

Tudo aconteceu muito rápido. Recorde-se que a nova diretoria até chamou os seus rivais para a briga: “Acabou a farra”, anunciou o diretor de futebol Rubens Gomes, o Rubão, em alusão às glórias recentes de rivais como Palmeiras e Flamengo. A euforia parece ter durado proporcionalmente os mesmos 36 segundos da luta Popó x Bambam. Sabe aquele grandão que não aguenta uma tapa? Poie é.

Ainda há chance de conseguir lugar na Copa do Brasil? Sim, existem três possibilidades: 1)- Terminar o Brasileirão no G-6; 2)- Ganhar a Sul-americana 2024; 3)- Ser campeão da atual Copa do Brasil.

Dá para acreditar nesse time?

Um desastre

No final do ano passado, Cristian Malaspina, presidente do Argentinos Jrs, já havia alertado o mundo que o Corinthians “é um desastre”. O time argentino estava incomodado por não receber parte do valor acordado na transferência de Fausto Vera, em 2022.

“É um desastre. Não pagaram nada; todos sabem que não pagam”, declarou Malaspina, à ESPN.

Neste fim se semana o paraguaio Matías Rojas pediu para ir embora. O Corinthians deve cerca de R$ 8 milhões ao jogador por direitos de imagem, e ele cogitou ir à Fifa denunciar o clube brasileiro.

“Ah, mas isso tudo foi herdado da diretoria anterior”, diriam os ainda esperançosos torcedores.

Sim, isso é fato. Mas o que assusta mesmo é a quantidade de trapalhadas que o presidente Augusto Melo e a sua turma estão protagonizando, dia sim, e no outro também.

