É um absurdo o STF perder tempo para decidir sobre o campeão brasileiro de 1987

É quase inacreditável que a eterna briga entre Flamengo e Sport Recife pelo “título” de campeão brasileiro de 1987 ainda ocupe algum espaço no noticiário esportivo.

Mais do que espaço na mídia, sabe-se agora que o Supremo Tribunal Federal (STF) foi acionado pelos contendores e deverá tomar uma decisão ainda este mês sobre essa interminável disputa.

Vamos relembrar, então: em 1986, a CBF resolveu criar a 1ª Divisão do Campeonato Brasileiro, com 24 times, e decidiu que os melhores daquele ano formariam o que hoje conhecemos como Série A.

Terminado o campeonato de 1986, com o Botafogo fora da elite dos 24, a CBF “pipocou” e mudou de ideia.

Criou-se uma grande confusão, e foi daí que surgiu o ‘Clube dos 13’, fundado por Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Bahia.

Esses time anunciaram que disputariam um campeonato próprio, organizado por eles mesmos, denominado de Copa União, com a participação, também, de Santa Cruz, Goiás e Coritiba.

Para não perder completamente o poder, a CBF estabeleceu que – além da Copa União, rebatizada pela entidade como Módulo Verde – haveria uma espécie de 2ª Divisão, denominada de Módulo Amarelo.

A CBF criou o regulamento que previa o cruzamento do campeão e do vice de cada Módulo. O Clube dos 13 dizia que não disputaria o cruzamento, a CBF dizia que haveria o cruzamento. Enfim, não houve cruzamento. O Flamengo foi campeão do Módulo Verde e o Sport conquistou o Módulo Amarelo.

Foi essa é a confusão que caiu no colo dos integrantes do STF. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso entenderá que o Flamengo foi campeão da 1ª Divisão e o Sport da segundona.

O que os ministros vão decidir não importa muito, não. Isso aconteceu há quase quatro décadas; nada vai mudar na vida dos clubes e/ou dos seus torcedores. Cada que um comemore à sua maneira.

A coluna Futebol Etc na edição impressa do Jornal de Brasília, nesta terça-feira (7/5).

Campeão do mundo?

É mais ou menos parecido com essa história de o Palmeiras reivindicar o título de campeão mundial de 1951 pela conquista da Copa Rio. A Fifa hora reconhece, hora ignora. A tal Copa Rio foi uma competição organizada pela antiga CBD (Confederação Brasileira de Desportos), com alguns convidados estrangeiros, denominada de “Torneio Internacional de Clubes Campeões”.

O problema é que o Fluminense também quer ser reconhecido por essa mesma conquista, ocorrida um ano depois, em 1952, após superar o Corinthians na final.

Chamem o STF, urgente!

