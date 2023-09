Botafogo fez o melhor 1º turno e agora é um dos piores do 2º turno

Depois de perder para o Corinthians, o Botafogo tem o pior início de returno entre os campeões de turno do Brasileirão

Diz um velho adágio do futebol: “Há coisas que acontecem com o Botafogo”.

Pois bem, o time carioca, que terminou o primeiro turno do Brasileirão como campeão, com 47 pontos na 19ª rodada, bateu recorde e superou o Corinthians em número de vitórias e se tornou o detentor da melhor campanha na era dos pontos corridos.

Pois bem, agora no segundo turno, esse mesmo Botafogo tem o pior início de returno entre os campeões de turno das edições do Brasileirão.

São apenas quatro pontos somados em cinco rodadas (1 vitória, um empate e três derrotas). Nenhum outro time que virou o 1º turno em 1º lugar teve campanha tão ruim, nem os que perderam o título, como você pode ser nesse gráfico publicado pelo site ‘Futebol na TV’.

O melhor do 2º turno é o Fortaleza

Quatro vitórias em cinco jogos, oito gols a favor, quatro contra e 12 pontos conquistados. A campanha do Fortaleza no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série A é a melhor entre os 20 times participantes, colocando o time de Juan Pablo Vojvoda na briga por uma posição no G6, o grupo de seis times que estará na Copa Libertadores em 2024.

A única derrota da equipe foi para o Fluminense, por 1 a 0, em Volta Redonda. As vitórias foram sobre Internacional (1 a 0), Coritiba (3 a 1), Corinthians (2 a 1) e São Paulo (2 a 1).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram.