Atenção! Se houver golpe na CBF, a Fifa pode excluir o Fluminense do Mundial de Clubes

Como já destacamos aqui na coluna, está em curso uma tentativa de golpe na CBF. Uma articulação dos ex-presidentes Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira, que tentam derrubar o atual presidente Ednaldo Rodrigues.

Mas, ao tomar conhecimento dessa manobra, a Fifa resolveu tomar providências. Segundo matéria do G1, a entidade pode suspender CBF caso a Justiça mude seu presidente, e clubes brasileiros correm risco de punição gravíssima.

Ao saber que a Justiça pautou para a semana que vem um julgamento que pode mudar a presidência da CBF, a Fifa enviou um comunicado à confederação brasileira relembrando seu estatuto, que não permite interferência de terceiros.

Fluzão, a primeira vítima

A primeira vítima dessa confusão toda que está sendo criada nos bastidores da CBF seria o Fluminense, que poderá ser proibido de disputar o Mundial deste ano. Os demais clubes brasileiros também podem perder seus lugares na Libertadores e a Sul-Americana de 2024.

O grande problema é que a Fifa não aceitará, por hipótese alguma, o reaparecimento de figuras como Del Nero e Teixeira no cenário do futebol. Como lembramos aqui (veja vídeo), a entidade baniu Marco Polo Del Nero do futebol, por participação em escândalos de corrupção. Ricardo Teixeira, por sua vez, foi denunciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, suspeito de corrupção.

