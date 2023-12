Uma resposta ao ENEM

É o popular “jabuti”, ou seja, um dispositivo sem nada a ver com o objetivo principal da lei, mas pode até dar certo.

A deputada brasiliense Bia Kicis, sempre ela, enfureceu-se com as questões do Exame Nacional do Ensino Médio que, com forte viés ideológico, adotavam postura agressiva com o agronegócio – e com o capitalismo geral.

Deu um jeito de, na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Câmara, aprovar um destaque que proíbe que se ensine ataque ao agro, apoio a invasão de terra, ideologia de gênero e outros temas desse tipo nas escolas.

