Senadores pedem retorno de Ibaneis

O senador brasiliense Izalci Lucas avisou que faz questão da instalação da CPMI que pretende investigar as invasões de 8 de janeiro

Terminou em uma posição de defesa do retorno do governador Ibaneis Rocha ao Buriti um debate no plenário do Senado nesta terça-feira, 7.

O senador brasiliense Izalci Lucas avisou que faz questão da instalação da CPMI que pretende investigar as invasões de 8 de janeiro. Izalci avisou que assinou o pedido de criação da comissão “para a responsabilidade não ficar apenas nas costas do Distrito Federal”.

Afinal, disse, “a CPMI vai mostrar que houve muitas falhas em todas as áreas, seja no Exército, seja na Aeronáutica, seja na ABIN, seja no governo federal; veja, o Batalhão da Guarda Presidencial, que tem a missão de cuidar do patrimônio do Planalto, tinha 2.500 homens e quem os mobilizou? Ninguém”.

Izalci admitiu que houve erros no governo local, pois “o Governador evidentemente acreditou no comando da Polícia Militar: foi feito um planejamento, um plano para que não houvesse esse tipo de invasão ou ocupação, só que o plano não foi aplicado.

Ele foi apresentado fora do horário na Polícia Militar – já tinha se encerrado o expediente”. Por isso, não se pode culpar apenas o Buriti. Izalci, que é líder do PSDB recebeu apoio de outros senadores, como Esperidião Amin e Nelson Trad, para quem “esse afastamento sumário de um governador eleito no primeiro turno, sem o direito de ele se manifestar, para poder dar a contradita daquilo que estava até mesmo evidenciado, me pareceu uma medida de força que não condiz com a nossa tão falada e enaltecida democracia”.