Semanas decisivas para Ibaneis

Os advogados do governador Ibaneis Rocha, Cleber Lopes e Alberto Toron, operam agora com a possibilidade de que o retorno do governador ao cargo ocorra dentro de prazo reduzido.

Em tese, o ministro Alexandre de Moraes, autor do despacho que afastou temporariamente Ibaneis, pode a qualquer momento decidir sobre o recurso apresentado pela defesa.

Aí, não se pode falar em uma perspectiva concreta, pois de depende exclusivamente do ministro. Mas existe, também, a possibilidade de que o recurso seja analisado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira ou quinta-feira da semana que vem.

Hoje se completam 45 dias do afastamento do governador, estando-se portanto na metade do prazo fixado por Alexandre de Moraes.