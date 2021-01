Sem assédios: senadora Leila Barros trabalha por PL que defende as trabalhadoras

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

Autora de um projeto de lei que estabelece punição para todos que assediarem ou ofenderem torcedoras e trabalhadoras nos locais de prática esportiva, a senadora Leila Barros (PSB-DF) tem lembrado do texto, como forma de atuar para que seja aprovado pela Câmara dos Deputados, onde tramita atualmente, já nos próximos meses.

Primeira vez – Aprovado pelo Senado, o projeto tramita em boa hora, uma vez

que o Brasil será representado pela primeira vez em um mundial de clubes da Fifa por uma árbitra. A missão caberá à Edna Alves da Silva, que terá a companhia da auxiliar Neuza Back na competição, conforme lembrou a senadora.

Definidos

Agora já é realidade. A comissão da Câmara Legislativa do DF (CLDF) que vai acompanhar e fiscalizar o plano de vacinação contra o novo coronavírus tem como integrantes os deputados distritais João Cardoso (Avante), Delmasso (Republicanos) , Fábio Félix (Psol), Iolando Almeida (PSC) e Jorge Vianna (Podemos).

Imunização – Anunciado no último dia 6, o Plano de Vacinação Distrital prevê, em sua primeira etapa, a imunização de 600 mil habitantes. A comissão tem, ainda, o objetivo de avaliar e unir esforços junto ao Comitê Gestor da Sala de Situação do GDF – que agora trabalha no plano de gestão e logística para vacinação da população do Distrito Federal.

Logística

Para o deputado distrital João Cardoso (Avante), o importante neste momento é “unir esforços para vencer desafios ímpares do DF como questões logísticas e possíveis faltas de aparelhamento e de pessoal que possam surgir”. “Tudo será acompanhada de perto pela população”, frisou.

Técnica – “Quero contribuir para o trabalho da mesma forma técnica como tenho conduzido meu trabalho desde o início do mandato”, reiterou o parlamentar, ao destacar que a intenção da CLDF é que as atividades da comissão se iniciem imediatamente.

Conselho

Presidente da Frente Parlamentar Mista do Esporte na Câmara e apoiador das artes marciais no DF, o deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), apresentou projeto que cria o Conselho Nacional das Artes Marciais (Conam) e conselhos regionais.

Fiscalização – De acordo com o texto, tais órgãos deverão exercer o papel fiscalizador do exercício das atividades de artes marciais em todo o País, além de coordenar, planejar, supervisionar e avaliar programas, planos e projetos relacionados ao setor.

Questionamento – Ao destacar o projeto e a relevância de a modalidade para muitos atletas, o parlamentar afirmou que “o reconhecimento das artes marciais como atividade profissional tem sido questionado no Brasil, nos últimos anos, devido à ausência de uma lei que a norteie”.

Reflorestamento

Ação de reflorestamento promovida pelo Comitê de Voluntariado Ambiental da CLDF fará, amanhã, a partir das 9h30, o plantio de 500 mudas do cerrado no Parque Ecológico do Lago Norte.

Preservação – A iniciativa – fruto de parceria com a Novacap e o Ibram – pretende engajar o maior número de pessoas na luta contra o desmatamento e em favor da preservação ambiental, conforme explicou a coordenadora do programa, Rafaela Abrantes.

Homenagem

Dentre os vários parlamentares do DF que lamentaram, ontem, o falecimento do ex-senador, ex-governador e atual prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, um dos mais emocionados foi Rodrigo Delmasso (Republicanos).

Prevenção – Delmasso destacou, nas redes sociais e declarações, a atuação de Vilela como prefeito de Aparecida de Goiânia e seu bom trabalho político ao longo de mais de 40 anos de vida pública. Aproveitou, também, para fazer um apelo à população para que continue usando máscara e tomando as medidas necessárias para se prevenir da covid.

Duas vezes

O governador Ibaneis Rocha foi outro que ficou sentido com o falecimento. Ele se manifestou duas vezes sobre a morte de Maguito Vilela. Inicialmente, falou diretamente a jornalistas que lhe pediram declarações.

Qualidades – Não satisfeito, Ibaneis divulgou uma nota no fim do dia para destacar as qualidades políticas de Vilela. Disse que não apenas Goiás perdeu Vilela, “mas o Centro-Oeste e todo o Brasil”.

Mudança

O chef argentino Bienvenido Sotello, mais conhecido por Pepe, que é responsável atualmente pela execução do menu do restaurante portenho Don Julio, passará a comandar o restaurante Fuego, Alma & Vino, previsto para ser inaugurado ainda este mês, em Brasília.

Argentina – O novo espaço tem a proposta de oferecer gastronomia argentina para políticos e profissionais que gostam de curtir os bons restaurante da cidade. Seguirá critérios obedecidos por cozinhas que figuram entre os melhores rankings da América Latina, conforme contaram seus organizadores.

Apoio

O presidente da CLDF, deputado distrital Rafael Prudente (MDB), tem lembrado nas suas redes sociais que estão abertas as inscrições para os Centros Interescolares de Línguas (CILs) – cujo trabalho realizado conta com o seu apoio – em vários lugares do Distrito Federal.

Inscrições – Os idiomas oferecidos serão inglês, francês, japonês e espanhol. De acordo com o parlamentar, os interessados devem se inscrever para concorrer a uma vaga até 3 de fevereiro, no site da Secretaria de Educação do DF.

Enem

Os aulões ao vivo, oferecidos no Canal Educa DF, mantido pela Secretaria de Educação do DF no YouTube, que integram a chamada “Maratona Enem”, uma das ações da pasta, agora entrarão na programação da TV Brasil.

Parceria – A iniciativa é resultado de parceria entre o GDF e o Ministério das Comunicações. Serão oferecidas quatro aulas, sempre televisionadas das 14h às 18h, hoje e nos dias 16, 21 e 23 deste mês. Os conteúdos são repassados por professores da rede pública.