Políticos do DF lamentam morte de Maguito Vilela

Hylda Cavalcanti

O falecimento do ex-senador, ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Maguito Vilela também repercutiu amplamente no Distrito Federal. O governador do DF, Ibaneis Rocha, disse há pouco que “o Brasil perde um dos seus maiores políticos e Goiás um dos seus maiores nomes”.

“À família e em especial ao filho, Daniel Vilela, envio meu carinho para que possam superar essa trágica perda”, acrescentou o governador.

O vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos), afirmou que com o falecimento de Vilela “a política nacional perdeu uma grande liderança”.

Delmasso aproveitou sua declaração para fazer um alerta para a necessidade das medidas sanitárias como forma de conter a pandemia.

“Maguito, que exerceu um excelente mandato à frente da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, eleito prefeito de Goiânia nas últimas eleições, iria fazer um grande trabalho. Seu falecimento mostra o quanto a covid-19 é perigosa e que precisamos enfrentar esta pandemia como se fosse uma guerra! Não podemos em nenhum momento baixar a guarda”, frisou Delmasso.

“Usem máscara, limpem as mãos sempre que possível e evitem aglomerações!”, acrescentou o parlamentar do Distrito Federal.

O presidente da Fundação Ulysses Guimarães, ex-vice-governador e ex-parlamentar pelo DF Tadeu Filipelli (MDB), destacou que a política como um todo perde com a morte do ex-senador, mas em especial perde o MDB.

“Maguito Vilela teve uma vida política praticamente no MDB. Deixou um legado impecável na sua trajetória. Tenho certeza que todos nós perdemos com o falecimento deste grande político”, enfatizou Filipelli.