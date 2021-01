Iniciativa da CLDF planta 500 mudas do cerrado em parque do Lago Norte nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

O Comitê de Voluntariado Ambiental da Câmara Legislativa promove, nesta sexta-feira (15), a segunda iniciativa de reflorestamento, que acontecerá no Parque Ecológico do Lago Norte, a partir das 9h30 e é aberto à população do Distrito Federal. Entre as espécies plantadas, os voluntários irão fazer o plantio de mudas de araçá do campo, angico, urucum e ipês.

A iniciativa

O projeto é resultado de uma parceria da CLDF com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e o Instituto Brasília Ambiental (Ibram). A ação tem como objetivo o engajamento da população brasiliense contra o desmatamento e estimular a preservação ambiental. Segundo a presidente do comitê executivo do programa de voluntariado da CLDF, Rafaela Abrantes, para a ação no Lago Norte, a Administração Regional e os gestores do parque também estão mobilizando voluntários.

Em dezembro, o Parque Ezechias Heringer, no Guará, recebeu esse mutirão de plantio de mudas nativas do cerrado. Rafaela Abrantes estima que a ação tenha contado com o envolvimento de cerca de 60 voluntários. Mobilizações semelhantes ainda serão realizadas no Parque Bernardo Sayão, no Lago Sul, em fevereiro; e no Três Meninas, em Samambaia, em março. “A ideia é aproveitar o período de chuvas para realizar os plantios”, explica Abrantes.

Parque do Lago Norte

Localizado no Setor de Habitações Individuais Norte (SHIN) QL 2, próximo à ponte do Bragueto, o Parque Ecológico do Lago Norte é bastante frequentado para a prática de caminhada e esportes náuticos. A unidade abriga nascentes e contribui para a conservação da Zona de Preservação da Vida Silvestre (ZPVS) do Lago Paranoá.

Voluntariado

Criado em 12 de novembro de 2020, o Comitê de Voluntariado Ambiental da Câmara Legislativa trabalha por meio do engajamento voluntário de servidores da Casa e de outros membros da sociedade civil. O programa visa a promover medidas para recuperar áreas degradadas, com a sua revegetação com espécies nativas e exóticas, conforme definições técnicas dos órgãos competentes; estimular o plantio de árvores nativas, além de realizar debates e palestras voltados para a educação ambiental. A atuação do voluntariado envolve, ainda, parcerias com entidades públicas e privadas.

As informações são da CLDF