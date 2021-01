Educação abre inscrições para CILs nesta terça (12)

PUBLICIDADE

Os estudantes da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) interessados em estudar uma língua estrangeira podem se inscrever para concorrer a uma vaga nos Centros Interescolares de Línguas (CILs). As inscrições para o 1º semestre de 2021 poderão ser feitas de 12 de janeiro a 3 de fevereiro exclusivamente no site da Secretaria de Educação em link a ser divulgado.

Ao todo, a SEEDF possui 17 CILs. Os idiomas oferecidos serão inglês, francês, japonês e espanhol. Cada estudante poderá se inscrever em até quatro opções de CIL e de língua estrangeira, conforme a oferta disponibilizada.

Neste primeiro momento, poderão se cadastrar apenas alunos matriculados em escolas da SEEDF, que irão cursar, no ano letivo de 2021, séries a partir do 6º ano do ensino fundamental, do ensino médio e do segundo e terceiro segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O estudante deve escolher o curso e a turma no turno contrário ao da matrícula na unidade escolar de origem.

Os resultados da 1ª e 2º chamadas serão divulgados em fevereiro de 2021. O sorteio é realizado eletronicamente e a consulta ao resultado é de inteira responsabilidade do candidato.

O período e as orientações para a efetivação de matrículas serão divulgados aqui no site.

Inscrições para a Comunidade

As inscrições para as vagas remanescentes destinadas à comunidade em geral serão realizadas entre os dias 4 a 8 de março de 2021, no site da Secretaria de Educação.

O sorteio das vagas para esses candidatos também será feito eletronicamente.

O período e as orientações para a efetivação de matrículas serão divulgados no site.

Veja onde estão localizados os Centros Interescolares de Línguas

Asa Norte

» SHCGN 711, Área Especial s/n

(61) 3901-7604

Asa Sul

» SGAS 907/908, Módulo 25/26

(61) 3901-7613 / 7619

Brazlândia

» Quadra 2, Área Especial 7

(61) 3901-3671 / 6630

Ceilândia

» QNM 13, Área Especial (Ceilândia Sul)

(61) 3373-2923 / 3746

Gama

» Setor Central, Praça 2, Entrequadras 16/18 AE

(61) 3901-8111 / 8053

Guará

» QE 7, Lote AE

(61) 3901-3697 / 4436 e 3381-6123

Núcleo Bandeirante

» Setor Tradicional, 3ª Avenida, AE 4, Praça Oficial 4/2

(61) 3386-4079

Paranoá

» DF-250, km 3, Região dos Lagos, Sítio Rosas

(61) 3901-7548

Planaltina

» Setor Residencial Leste, Quadras 3 e 4, Lote H

(61) 3901-2225

Recanto das Emas

» Avenida Monjolo, Quadra 306, Área Especial

(61) 3332-5260

Riacho Fundo I

» QS 02 Lote A AE (prédio da Escola Classe Verde)

Riacho Fundo II

» QN 14, Conjunto D, Lote A

(61) 3333-4654

Samambaia Norte

» QN 407, Bloco G

(61) 3083-5005

Santa Maria

» CL 114, Conjunto D, 4º Andar, Santa Maria Shopping

(61) 3901-6597

São Sebastião

» Setor Tradicional, Rua 1, Número 101, CEF Cerâmica São Paulo

(61) 3901-5549

Sobradinho

» Quadra 11, Área Reservada 1

(61) 3901-4099 / 4096

Taguatinga

» QSB 2, Área Especial 3/4

(61) 3901-6771 e 3351-1283

Com informações da Agência Brasília