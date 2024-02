Roriz Neto assume com críticas ao governo Lula

Roriz Neto sucede Thiago Manzoni, que agora assume o posto de vice-líder. O PL conta ainda com Roosevelt Vilela

Ao assumir a liderança do PL na Câmara Legislativa, o distrital Joaquim Roriz Neto já partiu para o ataque. Afirmou que a gestão de Lula e do PT resultou em crises e queda nos investimentos internacionais, ao invés do prometido protagonismo internacional.

As declarações indicam uma postura de oposição forte por parte do novo líder. Roriz Neto sucede Thiago Manzoni, que agora assume o posto de vice-líder. O PL conta ainda com Roosevelt Vilela.

Hoje com três distritais, o partido chegou a ter cinco. A nova gestão já começa com movimentação nacional: os parlamentares do PL do Distrito Federal estão programados para participar do ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, marcado para São Paulo, no próximo domingo. Irão também os deputados federais brasilienses Bia Kicis e Alberto Fraga, além dos distritais.