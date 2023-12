Questão de história

Hoje presidente regional do PCdoB do Distrito Federal, João Vicente culpou Kissinger, morto aos cem anos na semana passada, pela “criação da Operação Condor”

Quando o então presidente João Goulart foi deposto do governo brasileiro, o futuro secretário de estado Henry Kissinger era ainda um quase desconhecido professor em Harvard. Mesmo assim, o filho dele, João Vicente Goulart, tem razões para não gostar de Kissinger.

Como lembrou João Vicente, após chegar ao poder, Kissinger se transformou em algoz da esquerda latino-americana. Teve papel decisivo na derrubada de Salvador Allende no Chile e em outros golpes em países vizinhos.

Hoje presidente regional do PCdoB do Distrito Federal, João Vicente culpou Kissinger, morto aos cem anos na semana passada, pela “criação da Operação Condor, que matou líderes latino-americanos, como Prats, Goulart, Torres, Michelini, Gutierrez Ruiz, Letelier, Allende e tantos outros”.

Sim, Kissinger foi inspirador dessa operação, uma coalizão das ditaduras militares sul-americanas para perseguirem em conjunto os opositores de esquerda.

Mas há uma imprecisão aí. Allende se suicidou durante o golpe, anos antes de se criar a Operação Condor. E o próprio João Goulart não morreu diretamente em função dela, mas de um enfarte, como comprovaram investigações anteriores.

De toda forma, João Vicente Goulart lembra que, ao se investigar a morte do pai, a família “solicitou através da investigação do Ministério Público, ao Ministério da Justiça do Brasil a oitiva de Henry Kissinger, como suspeito da Operação Condor, desdobrada na Operação Escorpião, para ser ouvido pelas autoridades brasileiras”.

O pedido só foi mandado aos Estados Unidos em 2016. E, como era fácil prever, foi solenemente ignorado pelas autoridades norte-americanas.