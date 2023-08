PSDB escolhe Brasília para se relançar

Também divulgou uma “carta síntese” com pilares da sigla, como uma postura “não intervencionista na economia” e em defesa de reformas

A direção nacional do PSDB iniciou nesta quinta-feira, 24, um movimento para se reposicionar no cenário nacional. Em um evento batizado como “Diálogos Tucanos”, no Centro Internacional de Convenções do Brasil do Setor de Clubes Esportivos Sul, o partido relançou hoje sua marca com o símbolo do tucano.

Também divulgou uma “carta síntese” com pilares da sigla, como uma postura “não intervencionista na economia” e em defesa de reformas.

“O PSDB do futuro está no resgate da nossa origem”, disse Eduardo Leite, seu presidente nacional. É uma iniciativa para retomar o protagonismo que foi se acentuando após as eleições de 2014, paradoxalmente a de melhor desempenho desde que deixou o Palácio do Planalto.

O líder do PSDB no Senado, o brasiliense Izalci Lucas, lembra que esse trabalho começou com uma consulta às bases, as lideranças, no programa Reconstrução do PSDB, com 17 diretrizes, “para continuar a fazer a diferença no Brasil”.

O vídeo institucional divulgado aos filiados diz que não é preciso um novo PSDB, mas um PSDB renovado. “Não existe mais novo e moderno em 2023 do que o PSDB que nasceu em 1988″, disse Eduardo Leite.

Novo visual de Aécio vira atração especial

O ex-presidenciável e deputado federal Aécio Neves apareceu no encontro do CICB chamando atenção pelo novo visual, com uma barba meio esbranquiçada mas também dando sinais de que se reergueu dentro do seu partido – e de que foi reerguido por ele.

Tietado por filiados, Aécio – de visual novo, com barba – subiu ao palco a convite do presidente Eduardo Leite, e mostrou confiança de que a legenda voltará a ter protagonismo nacional. Leite fez um desgravo ao deputado e fez dele o destaque de sua fala inicial.

Destacou que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região absolveu Aécio da acusação de recebimento de propina de R$ 2 milhões do empresário Joesley Batista, da J&F – justamente o episódio que levou o tucano, candidato à Presidência da República em 2014, a um ocaso político.

Na verdade, esses espaços já vinham sendo recuperados. Leite nomeou o ex-deputado baiano João Almeida, do grupo aecista, para um cargo-chave da nova direção, como interlocutor da executiva nacional com os filiados da sigla.

O PSDB vai assim deixando o antigo predomínio da seção paulista, enfraquecida desde que Fernando Henrique se recolheu, que João Doria deixou o partido e que Geraldo Alckmin virou vice de Lula.

Não por acaso, Eduardo Leite conferiu especial visibilidade aos atuais governadores tucanos, Eduardo Riedel de Mato Grosso do Sul e Raquel Lira de Pernambuco, assim como a ex-governadores como Reinaldo Azambuja e o próprio Aécio.