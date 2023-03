Proteção dos bichinhos

O novo órgão será responsável pela coordenação do controle populacional de cães e gatos, com foco na promoção de campanhas de castração

O governador Ibaneis Rocha criou nesta quarta-feira, 29, a Subsecretaria de Proteção Animal do Distrito Federal, atendendo a um pedido do distrital Daniel Donizet.

Vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Proteção Animal do DF, o novo órgão será responsável pela coordenação do controle populacional de cães e gatos, com foco na promoção de campanhas de castração gratuita, ações de proteção animal, desenvolvimento de projetos de redução de casos de abandonos, incentivo de adoção responsável, por meio de feiras públicas de adoção, e gestão do Hospital Público Veterinário, o Hvep.

“O governador reafirmou estar comprometido com ações importantes em defesa dos animais, como intensificar o combate a crimes de maus-tratos, e essa parceria para a criação da subsecretaria é mais um dos projetos que vamos implementar”, avaliou Donizet.