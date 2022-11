Presidente do BRB deve ser reconduzido

Administrador de empresas nascido em Pernambuco, Paulo Henrique Costa, 44 anos, assumiu o banco em 2019, após carreira na Caixa Econômica Federal

Embora ainda não formalmente anunciada, a permanência do presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa já é dada como certa no Palácio do Buriti.

Não deve haver confirmação oficial nos próximos dias, pois o governador Ibaneis Rocha deu um tempo nas nomeações até se definir a sucessão na Câmara Legislativa, mas isso não impede que Paulo Henrique seja tratado como presidente para o próximo mandato.

O jogo de pressões que precedeu a eleição deste ano expôs muito o presidente da BRB, pois a natureza do seu cargo desperta naturalmente todo tipo de cobiça, mas os resultados das urnas favoreceram a estabilidade.

Administrador de empresas nascido em Pernambuco, Paulo Henrique Costa, 44 anos, assumiu o banco em 2019, após carreira na Caixa Econômica Federal.

]Em seus anos de gestão, o BRB deixou de ter clientela composta apenas por servidores públicos, pendurados na inadimplência dos empréstimos consignados para se ramificou fisicamente pelo País.

O BRB fechou 2021 com 3 milhões de clientes e um lucro histórico de R$ 433 milhões, obtendo um crescimento de 38,1% em relação ao mesmo período de 2020.