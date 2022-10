Poder feminino

Já o professor Ronaldo Silva, presidente do PSD-Afro, continuará à frente da ala, a primeira lançada em um partido de centro-direita do Distrito Federal

Como presidente do PSD brasiliense, o ex-senador Paulo Octávio vai conversar com Deborah Carvalhido e com Andreia Salles para assumir a presidência do PSD Mulher, que está vaga.

A esta coluna, Andreia revelou que o voto dela é para a colega. “Ela tem o DNA do PSD e é completamente identificada com nossas pautas”, disse.

Culpa da urna

Bolsonarista de primeira hora e um dos muitos policiais militares candidatos, o Coronel Charles, do PSD, teve 2.290 votos na eleição para deputado federal. E já arrumou o culpado: a urna eletrônica. O coronel vem dizendo a apoiadores que só perdeu por isso. Resta saber se tem provas.