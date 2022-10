Começa corrida para presidir a Câmara Legislativa

Os distritais João Hermeto, Robério Negreiros e Wellington Luiz já estão cotados para ocupar o cargo no próximo biênio

Já estão colocadas três candidaturas para a presidência da Câmara Legislativa. Os distritais João Hermeto, Robério Negreiros e Wellington Luiz já estão cotados para ocupar o cargo no próximo biênio.

E os três sabem muito bem que nessa corrida tão importante quanto cabalar votos na Câmara Legislativa é trabalhar no outro lado da rua, no Palácio do Buriti.

Nesse ponto, Hermeto e Wellington Luiz contam com o trunfo de pertencer ao mesmo partido do governador, o MDB, enquanto Robério pertence ao PSD. Mas a lista de credenciais não para aí.

Robério começa agora sua quarta legislatura, enquanto Wellington, ausente da composição atual, chega à terceira legislatura. Hermeto está na segunda. Pode alegar, porém, que era o líder do governo Ibaneis.

O vice-líder era Robério. Já Wellington Luiz era o presidente da Codhab, escolhido diretamente por Ibaneis. Conta ainda com um trunfo adicional, o de ser muito respeitado, na Câmara e fora dela, por suas qualidades de negociador.