De cabo a sargento

“Não sou mais cabo eleitoral, mas agora um sargento eleitoral”, afirma Damares

Com o resultado surpreendente no Distrito Federal, a senadora eleita Damares Alves não quer descer do palanque. Pretende ser uma das protagonistas na campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro e acha que os votos recebidos em Brasília a credenciam a uma promoção.

“Não sou mais cabo eleitoral, mas agora um sargento eleitoral”, afirma Damares. Ela integrará um núcleo de mulheres, criado pela campanha do presidente, que vai trabalhar para reduzir a rejeição a Bolsonaro no eleitorado feminino.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro coordenará as ações do grupo que também contará com a participação de Tereza Cristina Dias, senadora eleita, a deputada brasiliense Bia Kicis e Carla Zambelli, também deputada reeleita.

Nesta quinta, 6, Damares estava com o ex-ministro João Roma, em um comício em Vitória da Conquista, Bahia.

O objetivo é definir as ações de campanha na região pela reeleição de Bolsonaro. “Eu não sou cabo eleitoral de Bolsonaro. Virei sargento eleitoral. Vou rodar o Brasil dizendo e mostrando que o nosso país é conservador”, proclamou Damares.