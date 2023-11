Pode contar com um voto contra

O senador brasiliense Izalci Lucas tornou claro que se oporá à indicação confirmada nesta segunda-feira, 27, pelo presidente Lula

Embora nenhum indicado para o Supremo Tribunal Federal tenha sido rejeitado desde a aprovação da Constituinte de 1988 (na verdade, não se conhecem rejeições desde os tempos de Floriano Peixoto), o atual ministro Flávio Dino já pode estar certo de, ao menos, um voto contrário.

O senador brasiliense Izalci Lucas tornou claro que se oporá à indicação confirmada nesta segunda-feira, 27, pelo presidente Lula. “Fico imaginando uma pessoa como essa, no Supremo Tribunal Federal, com mandato vitalício, e com o perfil que ele tem: e olha que é senador”, registrou Izalci.

Afinal, lembrou, ele foi governador, e por sinal, péssimo governador”, pois deixou o Maranhão com o pior IDH (índice de desenvolvimento humano) do Brasil. Ainda segundo Izalci, o ministro defende o comunismo e a criação de uma polícia de governo, “ou seja, de guardas subordinados ao Executivo, e não policiais de Estado, a exemplo da Polícia Militar”.

Na verdade Flávio Dino e Izalci Lucas colecionam desencontros. O último lance foi na CPMI do 8 de janeiro, quando Flávio Dino se recusou a divulgar os vídeos do sistema de segurança de seu Ministério da Justiça e Izalci, como integrante da CPI, entrou com um pedido de busca e apreensão contra o ministro.

Quase um mandato inteiro

Em tudo isso, a grande ganhadora será a atual senadora Ana Paula Lobato, a suplente de Flávio Dino e integrante do mesmo partido, o PSB. Dino exerceu o mandato por poucas horas, pois já estava escolhido ministro da Justiça antes da posse.

Ana Paula em dez meses de mandato fez sete discursos, na maioria orientação de voto para a bancada e apresentou sete projetos. Ela tem 39 anos e foi vice-prefeita de Pinheiro, o município maranhense em que nasceu o ex-presidente José Sarney. É casada com o deputado estadual licenciado Othelino Neto, figura mais que assídua em seu gabinete.