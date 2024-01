Pelo jeito, de olho no Buriti em 2026

Avisou nesta segunda-feira, 8, que a defesa da democracia impõe muitas tarefas e que uma delas é combater a desinformação e as narrativas que desvirtuam a verdade

Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a quem cabe cuidar dos edifícios de valor histórico do País, além de sua cultura, o ex-distrital Leandro Grass se comporta nas redes sociais como se ainda fosse candidato de oposição ao Palácio do Buriti.

“Precisamos rejeitar e denunciar todas as posições e notícias que diminuem a gravidade do 8/1 ou fazem crer que não houve tentativa planejada de golpe”, assegurou Grass.

Essa insistência faz crer, nos meios políticos do Distrito Federal, que Grass aposta com toda força em nova candidatura majoritária para 2016.

E, a propósito, tem gente disposta a apoiá-lo, embora ele permaneça no PV e prevalece agora no PT, partido majoritário de sua coligação, tendência para uma candidatura própria, como aconteceu em todas as eleições diretas para governador do Distrito Federal, menos em 2022.