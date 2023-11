Patrimônio Arbóreo e Paisagístico Distrital

Tudo indica, porém, que Grass permanece empenhado em manter e até aprofundar os vínculos estabelecidos como legislador e como candidato

A função do ex-distrital e ex-candidato ao Buriti Leandro Grass como presidente do IPHAN é responsabilizar-se pela preservação e divulgação do patrimônio histórico, cultural e artístico nacional.

Tudo indica, porém, que Grass permanece empenhado em manter e até aprofundar os vínculos estabelecidos como legislador e como candidato.

Preocupado por Ceilândia ser uma das regiões mais afetadas pelas ondas de calor em razão da baixa arborização, o que ilustra a injustiça climática no Distrito Federal, Leandro Grass passou seu domingo em um mutirão de plantio no Parque Recreativo.

“Precisamos unir esforços para enfrentar essa questão”, avisou Grass, que parece mais candidato do que nunca.