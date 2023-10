Para examinar as condições dos agentes de saúde

Proposta pela distrital Dayse Amarilio, a solenidade busca dar visibilidade à atuação destes trabalhadores no Distrito Federal

Em razão do dia do agente comunitário de Saúde e do agente de Vigilância Ambiental em Saúde, ambos comemorados no dia 4 de outubro, a Câmara Legislativa fará nesta sexta-feira, 6, às 15h, uma sessão solene para homenagear esses profissionais e para discutir os serviços de atenção básica à saúde e desenvolvem ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, com foco em atividades educativas realizadas em domicílios e coletividades.

“Precisamos reconhecer a importância e render homenagens aos profissionais das carreiras para que tenhamos uma atenção primária e uma vigilância ambiental fortes, o que torna nosso Sistema Único de Saúde cada vez mais robusto e universal”, afirma Dayse Amarilio.