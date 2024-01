Novos campi para o Instituto Federal de Brasília

O governo Federal prepara o anúncio das construções de mais 100 institutos em todo Brasil com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento

A construção de dois campi do Instituto Federal de Brasília foi discutida em uma reunião entre a senadora Leila Barros e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Única representante do Distrito Federal no Senado a integrar a base do governo, Leila Barros destacou a importância da inclusão da construção dos campi em Sobradinho e Sol Nascente. O governo Federal prepara o anúncio das construções de mais 100 institutos em todo Brasil com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.

Leila ressaltou que Sobradinho e Sol Nascente contam com uma considerável população jovem em busca de formação profissional e carecem de unidades para atender às demandas educacionais dessas regiões administrativas. Padilha prometeu apoio às propostas de Leila e confirmou esse respaldo nas redes sociais.

A expectativa é de que o presidente Lula apresente a lista dos novos institutos federais nos próximos dias. As unidades oferecem cursos técnicos, superiores e de pós-graduação, abrangendo áreas que vão desde as ciências exatas até as humanas.