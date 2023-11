Nada de imposto sobre carros elétricos

“Não dá mais para você pensar em meio ambiente sem esses carros, principalmente no Brasil, que tem sol durante 300 dias do ano”, ressalta

Presidente da Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia, o deputado brasiliense Gilvan Máximo quer concentrar projetos no fortalecimento uso de energia limpa nos transportes particulares e públicos, além dos serviços de entrega por aplicativo.

“Não dá mais para você pensar em meio ambiente sem esses carros, principalmente no Brasil, que tem sol durante 300 dias do ano”, ressalta. Para o parlamentar, a energia limpa também deve ser adotada pelo sistema de transporte público e serviços de entrega por aplicativos.

“Nós estamos entrando com um projeto de lei para reduzir 100% do ICMS e do IPI para os carros integralmente elétricos. Por proposta de Gilvan Máximo, quando era secretário de Ciência e Tecnologia, o governador Ibaneis Rocha isentou do IPVA os carros elétricos e híbridos.

“Agora, eu estou entrando com um projeto de lei para isentar os motoristas de aplicativo do IPI e do ICMS para incentivar o uso da eletromobilidade do Brasil”, explica. Segundo Gilvan Máximo, as medidas são necessárias também para combater os danos ambientais causados pela indústria petrolífera, aos quais atribui a sensação térmica elevada vivida pelo brasiliense.

“Nunca fez tanto calor no Brasil, e especificamente em Brasília, como tem feito agora. E a gente sabe que uma solução para isso é zerar essa emissão de gases. Para que isso aconteça nós precisamos incentivar sim a eletromobilidade, o sol é de graça”, adverte.