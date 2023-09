Lista de espera da Saúde deve ser pública

O objetivo é ajudar a resolver o problema crônico das filas de espera em nosso país, bem como melhorar a dinâmica para divulgar a oferta

O deputado brasiliense Fred Linhares quer tornar obrigatório que todos os governos divulguem lista de espera de pacientes que aguardam cirurgias, consultas e exames pelo SUS na internet.

O objetivo é ajudar a resolver o problema crônico das filas de espera em nosso país, bem como melhorar a dinâmica para divulgar a oferta, demanda e acesso às cirurgias, consultas e exames.

Fred Linhares acaba de apresentar o projeto que visa determinar ao poder público, União, Estados, Distrito Federal e Municípios a obrigação de divulgar a lista de espera para cirurgias eletivas, consultas especializadas e exames complementares realizados pelo Sistema Único de Saúde, com o número identificador do paciente, data de ingresso do paciente na fila de espera e posição que ocupa na fila de espera da especialidade médica, na internet e no aplicativo oficial do Ministério da Saúde Conecte SUS Cidadão.

“Na prática, o acesso aos serviços de saúde permanece um dos problemas mais graves da nossa sociedade e a fila de espera está entre as principais reclamações de pacientes do SUS. Por isso, esse projeto tem o objetivo de dar mais acessibilidade e transparência aos gestores, profissionais de saúde e claro, aos pacientes”, afirma o parlamentar.