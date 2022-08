Ipec: Ibaneis tem 38% dos votos

Ipec aponta vitória do governador no primeiro turno. Paulo Octávio ficaria em segundo lugar, com 9% dos votos.

O governador Ibaneis Rocha ganharia as eleições em primeiro turno se as eleições fossem hoje, revelou pesquisa de intenção de voto do Ipec encomendado pela Rede Globo. Entre todos os candidatos ao Buriti, Ibaneis teria 38% dos votos. Com a margem de erro, de três pontos percentuais para cima ou para baixo, o atual governador teria entre 35% e 41%. Isso supera, em princípio, a soma de todos os demais candidatos.

Em segundo lugar ficaria o ex-senador Paulo Octávio, com 9%. Com a margem de erro, teria entre 6% e 12%. A seguir vêm a senadora Leila Barros, com 8%, o também senador Izalci Lucas, com 5%, o distrital Leandro Grass, com 4%, o candidato do PSB, Rafael Prudente, com 3%, a candidata do PSOL, Keka Bagno, com 2%, e Lucas Barros, da DC, com 1%. Os demais quatro candidatos não pontuaram. Brancos, nulos e não sabem somam 19%.

Empates técnicos

Para todos eles vale a mesma margem de três pontos percentuais para cima ou para baixo. Significa que há muitos empates técnicos. Por exemplo, Paulo Octávio estaria tecnicamente empatado com Leila Barros e, no limite, com Izalci Lucas. A vitória de Ibaneis no primeiro turno só não estaria garantida caso ele estivesse com três pontos a menos e dois outros candidatos, no mínimo, tivesse os três pontos a mais, sem que nenhum outro caísse na margem de erro.

Ibaneis também é o candidato com maior margem de rejeição: 34% dos entrevistados dizem que não votaria nele de jeito nenhum. É seguido por Paulo Octávio, com 25%. Vêm depois Izalci Lucas, 17%, Leila com 12%, Leandro Grass e Rafael Parente empatados com 11%, e Keka, 10%. Dos demais, 5% votariam em qualquer um e 20% não sabem.

Senado

A pesquisa do Ipec, que foi criado por remanescentes do Ibope, mediu também as intenções de voto para senador. Em primeiro lugar ficou Flávia Arruda, com 36%, e em segundo Damares Alves, com 15%. A petista Rosilene Corrêa alcança 5%. Ainda pontuaram Pedro Ivo, candidato da Rede, aliada de Keka Bagno, com 2%, mais Elcimara, do PSTU, Carlos Rodrigues, da chapa de Paulo Octávio, e Expedito Mendonça, do PCO, todos com 1%.

Uma mudança de última hora não pôde ser captada pela pesquisa. Houve um troca-troca na chapa de Leila Barros. Seu vice Joe Valle será agora candidato ao Senado. Quem comporá a dobradinha com Leila será o jovem advogado Guilherme Campello, sobrinho do ex-senador Valmir Campello. Todos pertencem ao PDT, que não se coligou. E, em decisão dada já à noite, o Judiciário confirmou que Izalci Lucas será mesmo o candidato da federação PSDB-Cidadania, negando ação impetrada pela deputada Paula Belmonte.

A pesquisa procedeu também a uma avaliação do governo de Ibaneis Rocha. Foi considerado ótimo ou bom por 31% dos entrevistados, regular por 40% e ruim ou péssimo por 29%. Para todos esses números vale a margem de erro de três pontos para cima ou para baixo. A pesquisa entrevistou 1.200 eleitores entre os dias 12 e 14 de agosto e sua margem de confiança, ou seja a probabilidade de acerto, é de 95%.