Em Aparecida do Norte

Após participar de um retiro de final de ano, o ex-governador José Roberto Arruda esteve em mais um evento religioso. Foi com o filho Arthur participar da peregrinação a Aparecida do Norte, onde fica a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, patrona do Brasil.