Distrital Rogério Morro da Cruz será líder da Maioria na Câmara

Em ofício assinado pelo líder do Bloco “A Força da Família”, o distrital João Cardoso indicou o também distrital Rogério Morro da Cruz para ser líder da Maioria e representará os interesses do seu bloco. O pedido se baseia no art 33-A do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Rogério é morador de São Sebastião e tem sua trajetória ligada a defesa dos interesses da comunidade onde reside. Como parlamentar tem como principais bandeiras a regularização fundiária, defesa da saúde e melhorias na condição de vida do cidadão com mais infraestruturas, segurança e educação.

Durante as votações, cabe ao líder expressar a opinião de quem ele representa: o partido, o bloco parlamentar, o governo, a oposição, a Maioria ou a Minoria. Rogério ficaria na Maioria, que em geral se alinha com o governo.