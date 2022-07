Damares recebe visita de Michelle Bolsonaro no hospital em Brasília

A saída de Damares da chapa de Ibaneis, na qual ela seria candidata ao Senado, gerou desconforto dentro do partido Republicanos

Nessa quinta-feira, 21 de julho, a primeira dama Michelle Bolsonaro visitou a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no hospital DF Star. No encontro, Michelle reforçou o seu apoio a uma candidatura de Damares.

A saída de Damares da chapa do governador Ibaneis Rocha, na qual ela seria candidata ao Senado, gerou um grande desconforto dentro do partido Republicanos-DF. Damares passa bem e recebará alta hoje do hospital, onde passou por um checkup médico.