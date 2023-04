Damares cobra informações sobre carga de russo

“A visita do representante do presidente russo, Vladimir Putin, gerou questionamentos e apreensão doméstica e internacional”

A senadora brasiliense Damares Alves protocolou requerimento no qual solicita informações ao ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre a carga sigilosa transportada pelo chanceler russo Sergei Lavrov, que teria trazido ao Brasil uma carga de cinco toneladas, classificada como sigilosa, a cujo conteúdo o governo brasileiro não tem acesso. As informações também foram solicitadas via Lei de Acesso à Informação.

“A visita do representante do presidente russo, Vladimir Putin, gerou questionamentos e apreensão doméstica e internacional, notadamente, pelo contexto político internacional de guerra entre Rússia e Ucrânia e pela declaração de que o ministro russo trazia uma carga misteriosa de cinco toneladas no avião em que estava. Precisamos saber, pelo menos, se a carga realmente veio para o País e qual o conteúdo dessa carga”, explicou a senadora.

Segundo Damares, “o controle e a fiscalização de entrada e saída de cargas no Brasil competem, sob esse prisma, à Polícia Federal, sejam as cargas pertencentes a entidades privadas ou públicas”, acrescentou.