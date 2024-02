Comissão de Segurança terá muito a cobrar

Esta é a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, que conta com cinco presídios de segurança máxima

Presidente da Frente de Segurança Pública da Câmara, o deputado brasiliense Alberto Fraga avisa que haverá ação do Congresso, a partir da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, sobre o incidente da Escola de Samba Vai Vai, que mostrou bandidos como anjos e policiais como demônios.

A Frente já descobriu que a Vai Vai recebeu R$ 2 milhões do governo federal, por meio da Lei Rouanet. “Mesmo sendo em um momento de Carnaval, existe aí um desrespeito com uma instituição de Estado”, diz Fraga. Na verdade, diz Fraga, o governo tem muito a explicar, não só sobre isso, mas sobre algo bem mais sério: a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Esta é a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, que conta com cinco presídios de segurança máxima. “O ministro Lewandowski terá de explicar isso à comissão da Câmara”, avisa Fraga.