Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

As deputadas federais pelo Distrito Federal Celina Leão (PP) e Bia Kicis (PSL/foto) fizeram parte do grupo de apoiadores do deputado Arthur Lira (PP-AL) para presidente da Câmara presentes na festa promovida logo depois da eleição, segunda-feira (1), que varou a madrugada.

“Emoção” – Realizada numa casa no Lago Sul, a comemoração foi criticada por ter tido a participação de mais de 300 pessoas e pelo fato de a maioria estar sem máscaras. Assessores do novo presidente disseram que o descumprimento de regras sanitárias se deu em função “da emoção do pleito ter sido ganho em primeiro turno”.

Protesto

A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) foi uma das primeiras da oposição no DF a se manifestar contra o ato do deputado Arthur Lira (PP-AL), que assim que tomou posse revogou a formalização de entrada de três partidos no bloco de apoio ao deputado Baleia Rossi (MDB-SP) na eleição para presidência da Câmara.

“Inaceitável” – “Não podemos aceitar que a nossa voz seja silenciada. Vamos lutar contra a decisão ditatorial de Lira de dissolver o bloco da oposição e excluir nossa representação na mesa da Câmara. Chega de golpes contra a democracia”, reclamou a parlamentar, que assinou a ação impetrada junto ao STF, sobre o caso.

Nas escolas

O deputado distrital Hermeto (MDB) comemora a recente sanção pelo governador Ibaneis Rocha, da lei 6.803, de sua autoria, que dispõe sobre a utilização de militares da reserva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal nas escolas de gestão compartilhada.

“Ganhos” – “Os policiais e bombeiros do DF podem contribuir para a nossa cidade mesmo estando na reserva remunerada. Ganham os que ainda querem ajudar de alguma forma e ganha também a corporação, que pode continuar contando com toda a dedicação e competência deles”, disse Hermeto.

Prorrogação

O edital 5, de 2021, do GDF, que prorroga por mais um ano a validade do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação deixou particularmente satisfeito o deputado distrital Robério Medeiros (PSD).

Economia – “A renovação do prazo de validade da contratação de professores substitutos nos permite economizar valores que seriam utilizados na promoção de novo concurso e ainda vai ao encontro das recomendações de enfrentamento dos avanços da covid-19, por evitar aglomerações de pessoas nos dias das provas”, afirmou.

Organização

Em ofício enviado ao GDF, a Comissão Especial da Vacina da Câmara Legislativa do DF (CLDF) pediu à Secretaria de Saúde a ampliação do número de Unidades Básicas que realizam a vacinação de idosos, mais postos de imunização por drive thru e dias específicos de vacinação para cada faixa etária entre os octogenários.

Pesquisa – Segundo os integrantes da comissão, pesquisa feita pelo colegiado constatou que vários estados que já estão vacinando os idosos optaram por dividir melhor as faixas etárias, começando por pessoas com mais de 95 anos. E nestes locais, as queixas de fila ou aglomeração têm sido pequenas, com menos registros de desorganização.

80 anos

O TST retomou os trabalhos de 2021 com um gostinho especial. Além do ano ter uma pauta marcada por processos referentes a mudanças de regras de empresas em relação a trabalhadores, em função da pandemia, e de avaliações da reforma trabalhista, este ano a Justiça do Trabalho completa 80 anos.

Comemoração – Por isso, na sessão de abertura, a presidente da Corte, ministra Maria Cristina Peduzzi, lançou uma marca comemorativa e anunciou a realização de eventos para registrar a data. Mas ela lembrou que tudo dependerá do andamento das vacinações e do recrudescimento da pandemia.

Meios digitais – A ministra destacou, ainda, a meta de consolidação do projeto de produção de provas por meios digitais, conduzido pela Enamat, e o Prêmio Cooperari, que selecionará práticas bem-sucedidas dos TRTs que possam ser disseminadas e aplicadas pelo Judiciário como um todo.

Política

Com a sanção da lei que instituiu, no Distrito Federal, a política de acolhimento temporário de crianças, de zero a seis anos, em lares de Brasília e RAs, o programa “Família Acolhedora”, do MPDFT, passa a integrar a política de assistência social da capital.

Acolhimento – Segundo a promotora Rosana Viegas e Carvalho, com essa legislação, a segurança jurídica se fortalece para a realização do serviço oferecido. “Um serviço que comprovadamente oferece inúmeras vantagens sobre o acolhimento em uma instituição”.

Vínculos – Isto porque, de acordo com a promotora, tal acolhimento propicia o estabelecimento de vínculos mais profundos, o que é considerado “fundamental para o adequado desenvolvimento integral da criança”, afirma.

Idosos

O número de pessoas atendidas pela Central Judicial do Idoso (CJI) do TJDFT em 2020 aumentou 76% em relação a 2019. Dados divulgados pelo Tribunal mostram que, no ano passado, 13.292 pessoas procuraram a CJI para algum tipo de demanda e foram atendidas. O quantitativo de 2019 havia sido de 7.562 pessoas.

Atendimentos – Em 2020, foram efetivados 10.417 atendimentos pela Central, no total. Desses, 752 foram de acolhimento inicial e 2.328 foram acompanhamentos de casos. Foram fornecidas 6.607 orientações por telefone e 730 por meio de aplicativo de mensagens – serviço iniciado no final do mês de junho.

Quase censura

Continua dando o que falar o ato do sindicato de bancários de Brasília que promoveu uma projeção de frases no Edifício do Banco do Brasil, na Asa Norte, na última sexta-feira (29). A diretoria do banco, numa forma de conter a iniciativa, acendeu luzes de todo o prédio, mesmo já esvaziado.

Repercussões – A ação foi realizada no dia da paralisação nacional dos funcionários do BB e consistiu numa projeção a laser, de caráter pacífico. A tentativa de impedir a livre atuação dos manifestantes está sendo apurada e tem rendido várias repercussões, sobretudo nas redes sociais.

Fim de prazo

A Secretaria de Educação do Distrito Federal avisa que terminam hoje, no fim do dia, as inscrições para os cursos de idiomas do 1º semestre de 2021 dos Centros Interescolares de Línguas (CILs).

Opções – Estudantes da rede pública de ensino interessados devem efetivar cadastro de forma on-line, pelo site. Os idiomas oferecidos são inglês, francês, japonês e espanhol. Cada estudante poderá se inscrever em até quatro opções.