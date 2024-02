Com Zé Gotinha, ação nacional contra dengue

Além de chamar e sensibilizar estados e municípios, a ação é um importante passo para o enfrentamento das arboviroses

O governo federal lançou em Brasília, nesta quarta-feira, 21, uma mobilização nas escolas públicas do país contra o mosquito Aedes aegypti. O lançamento da iniciativa aconteceu na Escola Classe Juscelino Kubitschek, localizada no Sol Nascente, uma das regiões administrativas que concentra os maiores índices de infecção da doença.

Além de chamar e sensibilizar estados e municípios, a ação é um importante passo para o enfrentamento das arboviroses e de conscientização sobre o aumento de casos de dengue no Brasil. A inciativa faz parte da retomada do Programa Saúde na Escola, reestruturado em 2023, marca a união de esforços dos ministérios da Saúde e da Educação, ressaltando a urgência de combater o mosquito.

O ato reuniu os ministros Nísia Trindade e Camilo Santana, além da vice-líder do governo no Senado, a senadora brasiliense Leila Barros, e políticos do Distrito Federal.

Para a senadora Leila, levar o debate sobre a saúde para dentro das escolas é o caminho para conscientizar as famílias sobre a necessidade de se proteger contra a dengue, a zika e a chikungunya.

“Os efeitos das mudanças climáticas, que já estão em curso, são fatores que favorecem o crescimento dessas doenças sazonais. Por isso, é preciso desde já construir uma cultura entre os jovens de prevenção e combate aos criadouros do mosquito”, comentou a parlamentar, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado.