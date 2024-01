Canteiros-modelos para o Patrimônio Histórico

Então, o canteiro-modelo de conservação tem por objetivo, justamente, fazer uma recuperação desses imóveis nas áreas tombadas do Brasil

Hoje presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o ex-distrital Leandro Grass acaba de anunciar novas diretrizes para a instituição.

É o caso dos recém-batizados canteiros-modelo de conservação, que amplia o padrão habitual dos investimentos do Iphan, que, além da preservação e recuperação do patrimônio edificado, especialmente em bens imóveis, passará a dar mais atenção às comunidades onde esses bens se encontram.

Grass dá um exemplo: o Iphan, ao longo do tempo, restaurou igrejas, teatros, praças importantes, mas, em vários contextos, as pessoas que moravam e moram juntas a esses bens continuaram com suas casas em péssimo estado.

Então, o canteiro-modelo de conservação tem por objetivo, justamente, fazer uma recuperação desses imóveis nas áreas tombadas do Brasil, principalmente imóveis de pessoas vulneráveis, que têm renda baixa.

Previsão de 139 obras

Pelas contas de Leandro Grass, 139 obras já estão previstas até 2026 e a elas podem se somar até 100 projetos que o IPHAN está selecionando. São obras não só de restauro, como as que tradicionalmente foram feitas no PAC anterior, mas também obras que fomentem outras linhas de patrimônio. “Temos projetos inscritos que vão ao encontro do fortalecimento da arqueologia e até com implementação de receptivos para visitantes”, antecipa.