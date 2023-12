Ticiana Werner investe em posicionamento de mercado

Famoso rodízio de risotos chega ao fim par dar lugar a um cardápio de novidades a la carte e experiência no delivery

Sabe aquele ditado de que em time que está ganhando não se mexe? Então, a verdade é que depende. Às vezes, para continuar na trajetória da vitória, é necessário, sim, fazer ajustes no meio do caminho. Foi assim que Ticiana Werner manteve seu restaurante com apelo ao público por anos.

O mais recente movimento da chef e empresária, uma veterana na gastronomia local, foi encerrar o famoso rodízio de risotos da casa localizada na 201 Sul.

Amado por boa parte do público cativo do local, a proposta já não cabia mais dentro do novo momento do restaurante, que incorporou algumas receitas mais queridinhas e apresenta novas opções no cardápio à la carte. A ideia é entregar ainda mais qualidade nos ingredientes e uma experiência mais exclusiva para quem frequenta o jantar.

Vejo o movimento não só como certeiro, mas também como corajoso em guiar os frequentadores sobre como o wine bar deve ser visto e lembrado na hora da escolha para sair à noite daqui pra frente.

De fato, um rodízio já não se encaixava na nova identidade visual da casa, uma das primeiras novidades a abrir logo após o lockdown de 2020.

A experiência de estar na operação de Ticiana é mais intimista, aconchegante e um excelente programa a dois, que não comporta ter um garçom toda hora interrompendo o papo para oferecer um novo risoto.

Aliás, é preciso destacar que o atendimento é um dos pontos mais altos de Ticiana desde que comecei a frequentar o ambiente há alguns anos. O nível é daqueles que você se sente acolhido, mas sem invasão da mesa a cada cinco minutos ou sendo vigiado o tempo todo. Algo muito raro de se encontrar em Brasília atualmente. Para mim, todo empresário que vai abrir uma operação por aqui deveria fazer uma visita à Ticiana antes para entender como uma equipe deve lidar com o cliente.

O que também segue firme e forte é o maravilhoso buffet de antepastos, com queijos de diferentes tipos, embutidos de qualidade, molhos e conservas artesanais, petiscos e, agora, os pães que passaram também a ser fabricados na própria casa. Uma noite desfrutando do vasto menu de opções dali com um bom vinho da adega que Werner construiu com um ótimo custo-benefício não tem erro para ninguém.

Mas como por lá a ordem é se manter em movimento, outras novidades já estão implementadas. É o caso das tábuas de frios, que chegam no embalo do clima de celebrações de fim de ano, trazendo uma apresentação artística e deliciosa de diferentes tipos de queijos, embutidos, frutas, pães e outros acompanhamentos, oferecendo uma variedade de sabores e texturas.

Em um convite irresistível para explorar os sabores mais refinados no conforto do seu lar, a chef apresenta um jeito fácil de levar para a sua mesa toda a sofisticação e o requinte característicos do restaurante. São seis opções de diferentes tamanhos, que variam de R$ 158 a R$ 980, e as encomendas podem ser feitas pelas plataformas Accon e iFood.

Sim, Ticiana conseguiu manejar uma entrega via aplicativo onde a apresentação e experiência não sejam prejudicadas no trajeto até a residência do cliente, graças à embalagem termoencolhível das tábuas. Estas, inclusive, não são descartáveis. A empresária investiu também em um visual requintado com tábuas de madeira rústica que acabam servindo de presente ou reutilizáveis para outras ocasiões de recepção.

As sugestões são:

Tábua Carménère – 630g: (Salame, lombo defumado, queijo Brie, Gorgonzola, pasta de ricota temperada, caviar de berinjela, pasta de tomate seco com amêndoas, azeitona azapa em azeite temperado, torradas, mel, amêndoas defumadas e damasco. Serve de 1 a 2 pessoas R$ 158,00);

Tábua Nebbiolo – 610g: (Grana Padano, salame com borda de pimenta, molho pesto, pasta de ricota temperada, caviar de berinjela, azeitona Azapa em azeite temperado, favo de mel e pão ciabatta de fermentação natural. Serve 2 pessoas R$ 199,00);

Tábua Pinot Grigio – 1 kg: (Queijo Brie, Gorgonzola, Gouda, Gruyere, espetinho de muçarela de búfala bolinha e tomate cereja, molho pesto, pasta de ricota temperada, caviar de berinjela, pasta de tomate seco com amêndoas, azeitona Azapa em azeite temperado, pão ciabatta de fermentação natural, biscoito fibratto de tomate seco, mel, amêndoas defumadas, damasco e castanha do Brasil. Sugestão vegetariana, serve de 2 a 3 pessoas R$ 250,00).

Tábua Chianti – 1,2 kg: (Salame, lombo defumado, presunto jamon, queijo Brie, Gouda, Parmesão, pasta de ricota temperada, caviar de berinjela, pasta de tomate seco com amêndoas, azeitona Azapa em azeite temperado, pão ciabatta de fermentação natural, biscoito fibratto de tomate seco, mel, amêndoas defumadas, damasco e uva sem semente. Serve de 2 a 3 pessoas (R$ 260,00).

Tábua Barolo – 2,1 kg: (Salame, lombo defumado, presunto jamon, copa, queijo brie, muçarela de búfala cereja, Parmesão, Gorgonzola, molho pesto, pasta de ricota temperada, caviar de berinjela, pasta de tomate seco com amêndoas, azeitona Azapa em azeite temperado, pão ciabatta de fermentação natural, biscoito fibratto de tomate seco, biscoito fibratto de cacau e chocolate, amêndoas defumadas, damasco, ameixa sem caroço e uva natural sem semente. Serve de 4 a 6 pessoas R$ 450,00);

Tábua Montepulciano – 4,8 kg: (Salame, lombo defumado, presunto jamon, copa, queijo Brie, mussarela de búfala e tomate cereja, molho pesto, Parmesão, Gorgonzola, Gouda, pasta de ricota temperada, caviar de berinjela, pasta de tomate seco com amêndoas, azeitona Azapa em azeite temperado, pão ciabatta de fermentação natural, baguette, biscoito fibratto de tomate seco, biscoito fibratto de cacau e chocolate, amêndoas defumadas, damasco, castanha do Brasil, nozes, ameixa sem caroço e uva natural sem semente. Serve de 10 a 12 pessoas R$ 980,00). Esta última é feita somente sob encomenda.

Com as opções, mais uma vez Ticiana se destaca no designer de experiência para o cliente e fideliza um público tanto presencialmente quanto à distância. Nada é por acaso e o sucesso de Werner, que não está sempre em destaque em prêmios e listas, não está ligado ao que ela quer mostrar ou em uma persona nas redes sociais, mas sim na constância em servir bem. A casa cheia prova que dá certo.